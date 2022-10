Dat ass d'Resultat vun enger grousser wëssenschaftlecher Etüd aus den USA.D'Resultater koumen e Méindeg an der Fachzeitung "Jama Network Open" eraus.

D'Gehierer vu ronn 2.000 Kanner am Alter tëscht 9 an 10 Joer goufen ausgewäert. Dës Kanner goufen an 2 Gruppen opgedeelt: Kanner déi ni Videospiller spillen a Kanner, déi op d'mannst 3 Stonnen den Dag spillen.

Fir den Test goufen et 2 Aufgaben. Bei der 1. Aufgab kruten d'Kanner e Feil gewisen, deen no lénks oder no riets gewisen huet. Doropshin huet een dann sou schnell wéi méiglech iwwert e Knäppchen missen lénks oder riets aginn. Wann e Stopp-Zeeche komm ass, duerft een näischt drécken.

An der 2. Aufgab goung et drëms Gesiichter vu Mënschen ze weisen. D'Kanner hu missen erausfannen, op d' Gesiichter schonn eemol gewise goufen, also déi selwecht Persoune sinn, oder net.

Béid Aufgaben huet de Grupp, mat de Kanner, déi Videospiller spillen, däitlech besser gemeeschtert, wéi deen anere Grupp. Bei den Opnamen goung kloer ervir, dass am Gehier d'Aktivitéiten an de Beräicher vun der Opmierksamkeet an dem Verhalt am Grupp vun de Gamer vill méi héich wier am Duerchschnëtt.

Et koum een zu der Konklusioun, dass Videospiller eventuell eng "kognitiv Trainingserfarung" mat däitlechen Effekter géifen duerstellen. Kloer ass awer net, op Videospiller d'kognitiv Leeschtunge vun de Kanner verbesseren oder dass Kanner mat héije Leeschtungen einfach méi einfach Zougang zu Videospiller hunn an doduerch méi spillen.