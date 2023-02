An den nächste Méint wäerten 103 Lëtzebuerger Futtballclibb sech am FIFA23 op der Playstation 5 moossen, dat elo schonn fir dat 3. Joer hannerteneen.

Wéi schonn zejoert, ass d'Competitioun awer och op fir Eenzelspiller, sierf dat Amateuren oder Professioneller am eSport zu Lëtzebuerg. Hei kann all Persoun ab 16 Joer matmaachen, déi zu Lëtzebuerg wunnt oder/an déi Lëtzebuerger Nationalitéit huet.

Nei dëst Joer ass, dass net nëmmen dee beschte Spiller, ma déi 2 best Spiller aus der Competitioun hiren Ticket kréien, fir bei den "EA Sports FIFA 23 Global Series" matzemaachen an de Grand-Duché an der Finall vun dësem Event ze representéieren.

Déi komplett Saison wäert dann och, wéi schonn déi Jore virdrun, nees iwwerdroe ginn iwwer Stream, d'Finall wäert dann awer physesch gespillt ginn, hei ass d'Plaz awer nach net genannt ginn.

D'Registréierung fir sech als Ekipp oder Eenzelspiller unzemellen, ass nach bis de 26. Februar 2023 op. Umelle kann ee sech op Site vun der FLF!

Hei sinn d'Datumer vun dëser Saison a weider Detailer

TEAMS:

Registration: 27.01.2023 – 26.02.2023

Qualifier Day 1: 04.03.2023

Qualifier Day 2: 05.03.2023

Regular Season: 15.03.-10.05.2023

Matchday 1: 15.03.2023

Matchday 2: 29.03.2023

Matchday 3: 12.04.2023

Matchday 4: 19.04.2023

Matchday 5: 26.04.2023

Matchday 6: 10.05.2023

Teams Final: 20.05.2023 – 21.05.2023

INDIVIDUALS:

Open Qualifier : 23.-24.05.2023

Grand Final : 10.06.2023

Informations supplémentaires:

- Console : PS5, Jeu : FIFA 23

- Mode de jeu : FUT (FIFA Ultimate Team) avec des comptes fournis par EA Sports pour la saison régulière

- Clubs participants : tous les clubs de football affiliés à la FLF

- Nombre de joueurs requis : 2 (les joueurs ne sont pas obligés d’avoir une licence au club)

- Âge : au moins 16 ans, Nationalité ou Résidence : luxembourgeoise

- À gagner : Prizepool de minimum 5000€ et 2 places pour « EA SPORTS FIFA 23 Global Series »

