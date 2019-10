Op 548 Säiten ass eng Dokumentatioun vun 1968 bis 2018 entstanen, déi kee Basketfrënd sech soll entgoe loossen.

Viru 50 Joer hunn e puer passionéiert Arbitteren, ënner der Leedung vum éischte President René Federspiel d’A.d.A.B.L., d’Association des Arbitres de Basketball Luxembourgeois gegrënnt.

Wat sech an all deene Joren vun 1968 bis 2018 an a ronderëm de Basket hei zu Lëtzebuerg gedoen huet, dat kënnt dir elo an engem Buch noliesen an nobliederen.

Fir 60 Euro kënnt Dir et online um Internetsite vun der AdABL vun der FLBB.