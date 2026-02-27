Dës Woch also mat de beschte Lidder aus dem Joer 1989. Den 9. November 1989 geet als ee vun de wichtegste Amenter an d’Geschicht an – eng Mauer fält a Villes ass anescht.
1989 bréngt Nintendo Game Boy eng Revolutioun an d’Spillwelt. Et ass déi éischt wierklech erfollegräich portabel Spillkonsol.
1989 ass net nëmmen e wichtegt Joer an der Politik, d’Mauer ass beispillsweis gefall, mee och am Kino war eng lass. Filmer, déi haut nach Kult sinn, kommen deemools op déi grouss Leinwand.
