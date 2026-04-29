RTL Hitmaschinn - Zeréck an d'Zäit1995: Amazon, Windows 95 & Toy Story

Bob Konsbruck
All Sonndeg reest de Radio tëscht 9:00 an 11:00 musikalesch zeréck an d'Zäit.
Update: 29.04.2026 13:18
Den Internet, dee viru 1995 haaptsächlech ënner Fachleit an an der Fuerschung benotzt gouf, mécht sech an deem Joer op fir déi grouss Mass. Entreprisen dierfen hir Produiten ubidden, déi éischt Online Shopps entstinn, den Internet fänkt u Suen ze verdéngen!

Et ass och de Moment, an deem e jonken Jeff Bezos Amazon grënnt. Seng Iddi war simpel: online Bicher verkafen. Hannendru stécht awer eng grouss Visioun: enges Dags soll een alles kënnen iwwer den Internet bestellen. Deemools deet nach muncher een sech schwéier mat där Iddi: wie keeft schonn eppes, ouni et virdru gesinn ze hunn? Mee dem Bezos seng Wett op d’Bequeemlechkeet vun de Leit geet op. Haut nach gëllt d’Amazon Aktie als eng vun de wäertvollsten am Tech-Beräich. Dat wéinst hiren staarke Wuesstem an de Beräicher Cloud Computing an E-Commerce.

Laang Schlaange viru Computerbutteker weltwäit. Et ass de 24. August 1995. Wat haut Nostalgie ausléist, war deemools eng kleng Revolutioun: Windows 95. Nei ass de “Start” Knäppchen ënne lénks.

Programmer loosse sech méi einfach bedéngen, d’Fënsteren iwwersiichtlech platzéieren – esouguer Computer Amateure ginn eenz. Mat Windows 95 fënnt Personal Computer op eemol säi Wee an den Alldag vu ganz ville Leit an ass ëmmer manner eng Spillsaach nëmme fir Spezialisten. Microsoft trëfft de Nerv vun der Zäit: Millioune Mënsche kafen hiren éischte PC: Schaffen, Spille, Schreiwen – alles gëtt méi digital. An: Windows 95 bréngt den Internet an d’Stuff vun de Leit. Zwar nach lues a piipseg iwwer Modem, mee den Uschloss un déi grouss nei Welt ass do!

E Cowboy an e Spaceranger schreiwe 1995 Filmgeschicht. Mat Toy Story kënnt deen éischte komplett computeraniméierte Film an de Kino. Bis dohinner ware bei Animatiounsfilmer d’Biller vun Hand gezeechent, bei “Toy Story” entsteet de ganze Film um Computer. Deen een oder aneren ass iwwerrascht datt d’Geschicht ronderem Frëndschaft, Jalousie an Zesummenhalt Kleng a Grouss matrappt an d’Figuren immens lieweg eriwwerkommen.

Hannert all deem stécht d’Firma Pixar. Nodeems de Steve Jobs 1985 bei senger eegener Firma “Apple” als CEO gelantert gi war, huet en d’Joer drop fir 10 Milliounen US-Dollar de Computergrafik Departement vu Lucasfilm kaf, an deen a “Pixar” embenannt. ’91 negociéiert den Jobs en Deal mat Disney: Pixar produzéiert “Toy Story” fir Disney. De Succès ass enorm a leet de Grondsteen fir d’Zukunft: Computeranimatioun gëtt déi Joren drop zum Standard, a Klassiker wéi “Findet Nemo” an “Die Unglaublichen” komme no.
2006 schliisslech keeft Disney Pixar fir 7,4 Milliarden. 10 Joer virdru scho war de Steve Jobs zeréck als CEO bei Apple.

Am meeschte gelies
Police sicht Zeien
24 Joer al Automobilistin bei Accident hei vir an Däitschland gestuerwen
Fotoen
2.502 Euro pro Mount
Mat dësem Loun gitt der zu Lëtzebuerg als "aarm" ugesinn
2. Dag am Prozess ëm Policegewalt a Vertuschung
"Déi Gare huet eis an de roude Beräich bruecht vun der Aarbecht hier"
Audio
Kreml deelt mat
Trump a Putin schwätze per Telefon iwwer Iran-Krich
Invité vun der Redaktioun (30. Abrëll) - Taina Bofferding
Tripartite an 1. Mee: "Zesummen un engem Strang zéien"
Video
Audio
26
Weider News
Am Takt
Nei Musek vum Irem, Rapson an The Disliked
Audio
RTL Hitmaschinn - Zeréck an d'Zäit
1985: Titanic, Live Aid & Boris Becker
Audio
Am Takt
Mam Maale Gars, Next Deed, Carisa Dias an iwwert scene.lu
Audio
RTL Hitmaschinn - Zeréck an d'Zäit
2013 - Nelson Mandela, Frozen, Boston Marathon
Audio
Am Takt
Krizla, Deep Dive Culture & Heavy Petrol
Audio
Der bahnbrechende US-Hip-Hop-Künstler und DJ Afrika Bambaataa ist nach Angaben seines ehemaligen Plattenlabels im Alter von 68 Jahren gestorben. Der Rapper war vor allem für seinen Hit "Planet Rock" aus dem Jahr 1982 bekannt.
Plackelabel deelt mat
Hip-Hop-Pionéier Afrika Bambaataa am Alter vun 68 Joer gestuerwen
0
