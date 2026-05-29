FLF deelt matKontrakt mam Nationaltrainer Jeff Strasser gëtt fréizäiteg verlängert

Andy Brücker
Den neie Kontrakt geet elo bis Enn Juni 2028.
Update: 29.05.2026 14:30
© Val Wagner

E Freideg de Mëtteg huet d'Lëtzebuerger Futtballfederatioun an engem Communiqué matgedeelt, dass een de Kontrakt vum Nationaltrainer Jeff Strasser fréizäiteg verlängert huet. Säin aktuelle Kontrakt wier nach bis den 31. Dezember 2026 gelaf. Den neie Kontrakt geet bis den 30. Juni 2028.

Den FLF-President Paul Philipp betount, dass ee mat där Vertragsverlängerung e staarkt Zeeche vu Vertrauen a Kontinuitéit géif setzen. De Jeff Strasser géif de Lëtzebuerger Futtball, seng Strukturen an Ambitioune perfekt kennen. Et wier een iwwerzeegt, dass de Jeff Strasser déi richteg Persoun ass, fir d'Entwécklung vun der Nationalekipp virun ze dreiwen.

De Jeff Strasser seet der Federatioun, dem Verwaltungsrot an och dem President Merci fir d'Vertrauen, dat een him entgéint bréngt.

D'FLF-Nationalekipp ass déi nächst Woch nees am Asaz. E Mëttwoch spillen Rout Léiwen am Stade de Luxembourg e Frëndschaftslännermatch géint Italien, ier et puer Deeg méi spéit e Match auswäerts an Albanien gëtt.

Pressecommuniqué
LA FLF PROLONGE LE CONTRAT DE JEFF STRASSER JUSQU’EN 2028

