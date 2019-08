Dem Marco Godinho säi Wierk krut vill Opmierksamkeet bei der Konschtbiennale am Arsenale zu Venedeg.

Déi 58. Konschtbiennale vu Venedeg hat hir Dieren ënnert dem Motto "May you live in interesting times"fir de Fachpublikum opgemaach. Mat dësem Sproch, vun deem behaapt gëtt, e kéim aus dem Chineseschen, wëll de Kurator Ralph Rugoff d'Roll vun der Konscht weisen: Si ka keng politesch Stréimungen ophalen oder d'Schicksal vu Mënschen op der Flucht verbesseren, mä si kéint awer Weeër weisen, wéi een an esou intressanten Zäite liewen an denke kann.

"Written by water" heescht an deem Kader d'Wierk vum portugisesch-lëtzebuergesche Kënschtler Marco Godinho. Hie befaasst sech a sengem Wierk mat der Relatioun tëscht Mënsch a Mier. Amplaz dem Mënsch seng Geschicht ze lauschteren, léisst hien d'Mier erzielen. Dofir huet hien an de leschte Joren 3000 Notizhefter Säit fir Säit an d'Mëttelmier gezappt. Déi 3000 Hefter sinn op enger riseger Plattform niefteneen ubruecht. Donieft kann een e Video gesinn, op deem dem Kënschtler säi Brudder, den Acteur Fabio Godinho, Säit fir Säit aus dem Homer senger Odyssee liest an d'Blieder dem Mier gëtt.

Eng vun den Aventuren ass déi, wou dem Odysseus seng Männer op enger Plaz eng Frucht z'iesse kruten, duerch déi se alles vergiessen, och déi Geschicht gräift de Marco Godinho op: an engem gliesene Krou ass d'Jujuba-Fruucht, déi a portugiseschem a lëtzebuergeschem Brantwäin ugemaach ass. An eréischt am November fir de Finissage gëtt dat och opgemaach a geschmaacht.

Déi ganz poetesch Vue vum Lëtzebuerger Pavillon huet awer och eng geopolitesch. Et gëtt ëm de Wee vum Mënsch bei d'Mier, vum Norden an de Süden. Et ass eng Odysee a si steet symbolesch fir de Flux vun de Migratiounen am Mëttelmier aus de leschte Joren.

No der Architektur-Biennale vum leschte Joer ass et fir d'zweet, datt Lëtzebuerg op enger neier Plaz, matten am Arsenale mat sengem Pavillon present ass. Déi méi grouss Locatioun bréngt de Kënschtler méi Fläch an och méi Visibilitéit.

De Vernissage vun "Written by water" a Präsenz vun der Kulturministesch Sam Tanson. De Marco Godinho gouf vun engem Jury ausgewielt, d'Ausstellung ass vum Casino-Forum d'Art Contemporain curatéiert.

D'Reaktiounen op de Lëtzebuerger Pavillon si ganz positiv, de renomméierten "Quotidien de l'art" zielt dem Marco Godinho zu hire Favoritten op den Haaptpräis de "gëllene Léiw".

Vum 11. Mee bis den 24. November ass d'Biennale fir de Publikum op.

