Déi britesch Band "Mumford and Sons" ass ufanks vum Joer mat hirem neien Album duerch Europa getourt a war fir en Tëschestopp an der Rockhal zu Esch.

Wat déi mannste Leit wëssen: Zanter enger Rei Joren ass e Lëtzebuerger Batteur mat der Folk-Rock-Grupp op Tournée, de Chris Maas. D'Claudia Kollwelter hat d'Geleeënheet mat him an awer och mam Leadsänger vu Mumford and Sons, dem Marcus Mumford iwwert hir Musek an aner Passiounen ze schwätzen.

Kultur Summer Push-Up

An der Serie Kultur Summer Push-Up kuckt d'Kulturredaktioun op déi interessantste Momenter aus de leschte Wochen zeréck a gräift Sujeten nach eemol op.

