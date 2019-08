D'Expo "De Superjhemp ënnert dem Röntgebléck" ass zanter dem 5. Juni am Centre National de Littérature ze gesinn.

Hien ass e BD-Held, war och schonn am Theater a virun allem mat risegem Succès elo am Kino am Film "Superjhemp retörns".

An elo steet en am Mëttelpunkt vun enger Ausstellung am Centre National de Littérature, do wou den Nolooss vum Roger Leiner, dem verstuerwenen Zeechner vum Superjhemp, versuergt gëtt.

De Claude D. Conter an d'Anouk Stephano hu se e Samschdeg am Radio op RTL virgestallt:

AUDIO: Eng Ausstellung mat Superjhemp am Mëttelpunkt

Expo Superjhemp Nach bis den 29. November ass dës Expo am CNL ze gesinn.

D'Ausstellung leeft nach bis den 29. November.

"Superjhemp retörns" hat beim lëtzebuergesche Kinospublic groussen Erfolleg.

VIDEO: De Superjhemp brécht Rekorder Eist Land ass a Gefor, dat awer Gott sei Dank just am Film a wie wär do besser wéi de Superjhemp, deen aus der Pensioun kënnt, fir Luxusbuerg ze retten.

De "luxusbuergeschen" Nationalheld huet et esouguer iwwert de grousse Pull gepackt

VIDEO: De Superjhemp zu Hollywood De Superjhemp huet et no sengem grousse Succès zu Lëtzebuerg bis op de groussen Écran an den USA gepackt.

Kultur Summer Push-Up

An der Serie Kultur Summer Push-Up kuckt d'Kulturredaktioun op déi interessantste Momenter aus de leschte Wochen zeréck a gräift Sujeten nach eemol op.

LINK: Kultur Summer Push-Up (6): Am Gespréich mam Lëtzebuerger Batteur vu Mumford and Sons