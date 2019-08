No bei Ëlwen a matten an der Natur läit d'Klouschter Cinqfontaines, och Pafemillen genannt, aus dem Joer 1903, dat dem Pater-Uerden Häerz-Jesu gehéiert.

Vill ass hei iwwer Joerzéngte geschitt an och haut ass nach ëmmer eng Jett lass, speziell wärend de Summerméint. Ee Beispill ass eng Seminärswoch, an där all Moien an der Kapell Mantra gesonge gëtt - et ass e bësse wéi eng Zort Meditatioun. Domadder hëlt ee sech moies direkt nom Opstoe schonn eng Stonn fir sech an esou kann ee sech dann op sech selwer konzentréieren.

Wat erwaart d'Leit nach am Klouschter Cinqfontaines?

Wat de Gesank fir de Kapp ass, ass de Qi-Gong fir der Kierper. Nach ier am Grupp zesummen zu Moie giess gëtt, gëtt och de Metabolismus op Toure bruecht.

D'Participantë vun dësem Seminär sichen eng Auszäit am Klouschter. Et geet drëm, eng Woch laang Distanz zu dem normale Liewen ze kréien. D'Dr Marlene Weber ass Heelpraktikerin an organiséiert zanter Jore Seminären am Klouschter. Hir Schwéierpunkte si Faaschten, Kraider-Wëssenschaften, d'Konscht zur Rou ze kommen an an aller Stëllt z'iessen. D'Klouschter géing sech an dësem Kader exzellent eegnen.

Et misst een och net gleeweg sinn, fir un de Seminären deelzehuelen. An awer géinge sech vill Participanten ëmmer mol nees Gedanken iwwert hiren eegene Glawe maachen. Et wieren doriwwer eraus och Leit, déi sech alt emol mat Pateren austauschen, fir méi iwwert d'Geschicht vum Klouschter gewuer ze ginn.

Geschicht vum Klouschter...

D'Klouschter gouf 1941 vun den Nazie besat. Dëst war eng schwaarz Zäit fir Pateren an der Geschicht vum Edifice, un déi hautdesdaags mat engem Monument am Gaart erënnert gëtt. Véier Joer méi spéit war d'Klouschter d'Militärspidol vun den US-amerikaneschen Zaldoten an ee Joer duerno koumen d'Pateren nees zeréck.

Vill Leit géing och interesséieren, firwat ee sech als jonke Mann dozou entscheet Peter ze ginn. De Claude Siebenaler, deen 8 Joer am Chille geschafft huet, erzielt, datt bis an d'60er Joren era jonk Pateren am Klouschter Pafemillen ausgebilt goufen, ier et als reng Maison d'Accueil benotzt gouf.

Zeréck bei d'Participanten...

Vill Luxus géing een am Klouschter net gebuede kréien. Et géing méi drëms goen, ofzeschalten, ouni Smartphone a soss Oflenkungen ze liewen. D'Nicole Becker ass scho fir déi 5. Kéier dobäi - bei der 1. Kéier géing ee sech e bësse verluer an iwwerrumpelt fille vun der ganzer Rou. Dofir wier et net evident, no enger Woch an aller Stëllt, nees zeréck an den Alldag ze kommen.

Ma d'Seminäre géinge engem vill bréngen a sou kéint ee Villes, dat een am Klouschter geléiert hätt, mat Heem huelen an esou besser mam Stress ëmgoen. Virun allem d'Danztherapie wier hei ze recommandéieren.

D'Diere vum Klouschter sinn awer net nëmme fir Seminären op, och Studente komme gären an d'Klouschter fir a Rou kënnen ze léieren. Et gëtt awer och eng Zäit am Joer, wou méi lass ass. D'Gebai niewendru gëtt d'Summerméint iwwer fir Vakanzekolonie gebraucht.