An eiser Mini-Serie iwwert d’Skulpturen um Kierchbierg geet et dës Kéier weider mat de Skulpturen, déi an der Géigend vum Auchan sinn.

Hei stinn déi eng oder aner Wierker, déi och gutt vun der Avenue John F. Kennedy visibel sinn a wou ee sech vläicht scho mol d’Fro gestallt huet, wat se bedeiten.

3 Skulpture sollen de Rhythmus an d’Beweegung um Kierchbierg duerstellen, genee sou wéi de Kontext vum Bankequartier. D’Banken hu sech nämlech haaptsächlech am ëstlechen Deel vum Kierchbierg néiergelooss wéinst der Verbindung zur Autobunn an dem kuerze Wee op de Findel. Ma och international Firme wéi Arendt & Medernach profitéiere vun der gutt geleeëner Plaz. Si hu sech mëttlerweil hir eege Konschtkollektioun opgebaut, dorënner och déi iwwerdimensional grouss Figure virun hirem Gebai. Vis-à-vis vum Julian Opie gesäit een dann de laange Banker. D’Skulptur war 2002 virun d'Deka Bank gestallt ginn. Den däitsche Kënschtler Kollektiv "Inges Idee" ass mat Humor un dee Projet erugaangen a wollt de klischeehafte Banker mat der Zeitung ënnert dem Aarm, dem Prabbeli am Grapp an am Kostüm a Krawatte duerstellen.

Och wann de Banker d'Gréisst 96 an de Schong huet, huet e missen am Buedem verankert ginn, fir datt en net ëmfält. D’Skulptur ass aus Material, dat gewéinlech am Schëffbau benotzt gëtt. Weider geet et erëm zréck Richtung Auchan, well hei steet déi gutt visibel "La grande fleur qui marche". Dat war mat eng vun den éischte Skulpturen um Kierchbierg.

Déi nächste Kéier beweege mir eis da weider mam Tram Richtung Coque a wäerten d’Wierker vun 2 Lëtzebuerger Kënschtlerinnen entdecken.

Iwwerbléck vun der Serie

Serie Skulpturen um Kierchbierg - Deel 1: Tour iwwer d'Avenue John F. Kennedy