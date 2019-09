Den Dan Wiroth hat sech am Virfeld op d'Sich vun der grousser Madamm gemaach an erausfonnt, wéi eng Wourecht hannert der zougehaangener Skulptur stécht.

Zënter engem Joer war d'Skulptur da bei engem Restaurateur zu Duisburg, spezialiséiert an der Restauratioun vu moderne Skulpturen. Do huet se eng Schéinheet-Kur krut. Elo wou d'Aarbechten um Centre Hamilius fäerdeg sinn, kënnt déi Lëtzebuerger „Nana“ erëm zeréck an hirem schéinste Kleed.

Vill vun Iech erënnere sech nach un d'Joer 1995, Kulturjoer, wou uechter d'ganz Stad eng 11 faarweg Polyester-Skulpture vun der Niki de Saint Phalle, mat generéise Frae-Formen, ausgestallt goufen.

Eng vun hinnen, d’Nana « la Grande Tempérance », hat d'Stad Lëtzebuerg um Enn vum Kulturjoer 1995 fir 15 Millioune Frang kaf. Dat zesumme mat der Post an der BGL.

Am Joer 2011, wou d‘Aarbechten am Stad Kär ugefaangen hunn, huet déi 500 Kilo schwéier Skulptur missen ewechgeholl ginn. Duerno war se 7 Joer stockéiert, am Depot vun den 2 Muséeë vun der Stad Lëtzebuerg.

Am Depot vun den 2 Stater Muséen

Déi 5 Meter héich Polyester-Skulptur hat gelidden an de 16 Joer, wou se laanscht den Boulevard Royal stoung, um Eck vun der Stater Bibliothéik. 2 mol gouf se bësselche gebotzt an retuschéiert, awer do gouf munches méi schlecht gemaach wéi gutt.

Tempérance zu Duisburg

Skulptur zenséiert?

Bis Enn 1995 hunn der Niki de Saint Phalle hir Skulpturen d'Stad also faarweg agekleet an et koum och sou zu där enger oder anerer Opreegung ...

Am Kader vun enger Anti-Aids-Kampagn gouf eng Skulptur mat engem 4 Meter héije Kondom agepak.

Eng vun de Figure war da wärend der Schluss-Prëssessioun vun der Oktav mat engem Duch zougehaange ginn.

Dës Foto vum Fotograf Guy Jallay gouf den 21. Mee 1995 geschoss, an den Dag drop mat engem Artikel am Tageblatt verëffentlecht. D'Skulptur “Clarice again” vun der Niki de Saint Phalle, eng Polyester-Skulptur vun enger Fra mat ronne Formen an enger Blumm am Plaz vun hirem Sex, war wärend der Schluss-Pressessioun vun der Oktav mat engem Duch iwwerdeckt ginn. Do war d'Polemik lancéiert.

Clarice Again

An der ganzer Press an am Volleksmond gouf op d'Gemeng Lëtzebuerg an op d'Kathoulesch Kierch geflucht. Wierder wéi “Inquisitioun” goufe benotzt, fir dësen Akt ze definéieren. D'Fräiheet vun der Konscht gouf hei mat dëser Dot vergewaltegt.

Wie war Responsabel?

Elo ass et awer sou, dass souwuel d'kathoulesch Kierch wéi och d'Gemeng a keng aner Autoritéit den Uerder ginn hätt, fir d'Skulptur wärend der Schluss-Pressessioun ze verdecken. No enger parlamentarescher Fro an enger interner Enquête koum dann eraus, dass en Employé vun der Gemeng, aus "Iwwer-Äifer" d’Skulptur just virun der Pressessioun iwwerdeckt hätt, fir keng Polemiken ze lancéieren.

Wéi den deemolege Curateur vun der Expo a fréiere Libraire, de Lucien De Bourcy, awer behaapt, hätt den Employé d'Duch iwwer d'Skulptur gehaangen, fir se nach net ze weisen, well de Vernissage vun der Expo eréischt eng Woch duerno sollt sinn, den 29. Mee. Normalerweis weist ee Skulpturen jo net am viraus.

Interview mam Lucien De Bourcy. .

D'Skulptur wär einfach nach ëmmer agepaakt, sou den Här de Bourcy. Am Fong geholl jo och eng ganz plausibel Erklärung. Op jiddefall hat souwuel de Bistum wéi och d’Stad oder eng aner Autoritéit deemools, iergend eppes mat der zougehaangener Skulptur um Hutt.