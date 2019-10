Hei zu Lëtzebuerg kennt wuel bal all Mënsch den Tommy Schlesser, an am däitschsproochegen Ausland sinn ewell och ëmmer méi Leit, déi vun him schwätzen.

Den Ament ass hien zu Katrineholm a Schweden, wou hie bei engem neien Inga Lindström Film eng vun den Haaptrolle spillt. An der Filmproduktioun „Liebe verjährt nicht" wäert hien an der Haaptroll vun engem stellvertriedende Muséesdirekter ze gesi sinn, dee sech an d'Duechter vu engem Hotelsbesëtzer verkuckt.

D'Ekipp vun RTL huet hien um Set besicht a konnt sech mat him iwwert seng Aarbecht a säin aktuellt Liewen op der Plaz ënnerhalen. Well hien ass, wéi déi aner Schauspiller och, den Ament tatsächlech 3 Wochen um Stéck a Schweden, wou hie lieft a schafft. An och wann hie bei sou enger laanger Zäit seng Fra a säin Kand vermësst, sou schafft et sech a sou enger Landschaft wuel ganz gutt.

Wéini de Film diffuséiert gëtt, steet nach net fest. Ma och wann den Tournage elo eriwwer ass, wäert de Lëtzebuerger Schauspiller sech net langweilen. An den nächsten Deeg fänkt fir hien den Tournage vun engem Film hei zu Lëtzebuerg un an och soss sinn nach grouss Projete geplangt. Iwwert déi däerf hien awer eréischt an noer Zukunft schwätzen.