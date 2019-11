Den George Edward Nixon, deen a Kanada opgewuess an duerno vill gereest ass, war no Joren op der Strooss och Member vun der Asbl "Stëmm vun der Strooss" an de Sujet vum Episod "Doheem" vun der RTL-Emissioun "Routwäissgro".

RTL Introduces...George Edward Nixon

George Nixon has not lead the easiest of lives. The hardships are in part through his choices as much as fate but with Stëmm vun der Strooss he can help others.