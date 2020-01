Mat 16 Joer war d'Désirée Nosbusch mam 26 Joer méi ale Georg Bossert liéiert. Elo, 30 Joer méi spéit, reprochéiert si him Mëssbrauch.

Als jonkt Meedche gouf d'Désirée Nosbusch berüümt, hat eng eege Sendung op RTL Radio Lëtzebuerg. Mat 16 war déi jonk Schauspillerin de Schwarm vu ville Männer, zu engem Moment, wou hir Carrière richteg un d'Rulle koum. An däi Zäit war si mam däitlech méi ale Georg Bossert, hirem fréiere Manager, zesummen.

Hir Bezéiung huet vun 1981 bis 1995 gehalen, war awer keng glécklech Zäit, wéi d'Actrice elo an engem Interview fir d'Zäitschrëft "Donna" verroden huet.

Nodeems d'Fro opkoum, wat hir Elteren dovu gehalen hätten, mat engem 26 Joer méi ale Mann zesumme gewiescht ze sinn, huet d'Lëtzebuerger Actrice ausgesot:

"Dat war net just den Albdram vu mengen Elteren, et war och mäin Albdram. Et war net dat, wat et no bausse geschéngt huet. Dat war keng Bezéiung, an där 2 Mënschen decidéiert hunn, mir wëllen elo zesumme sinn - egal ob Altersënnerscheed oder net. Ech war gefaangen. Ech gouf ënnerdréckt. Ech gouf mëssbraucht."

Deemools wier si net staark genuch gewiescht, sech aus där Bezéiung ze befreien. Fréier hätt jiddereen, dee méi al an erwuesse war, fir d'éischt emol Recht gehat. Dat huet zu hirer Erzéiung gehéiert. "Ech hu geduecht, wann esou eppes geschitt, sinn ech selwer schold. Dat war keng Bezéiung. Ech huelen den Numm vun deem Mënsch och net méi an de Mond".

De Georg Bossert gouf 1995 zu Düsseldorf no engem Sträit vu sengem eegene Jong erstach.

"Géif hien haut nach liewen a kéint sech rechtfäerdegen, géif ech nach ganz aner Saachen erzielen. Ech hunn iergendwann decidéiert, dass dat onfair wier, dass ech méi dozou net soen. Alles, wat ech gesot hunn, kann ee sech zesummereimen".

No der Trennung vum Georg Bossert hat d'Désirée Nosbusch den éisträichesche Filmkomponist Harald Kloser kenne geléiert. Bis 2006 ware si bestuet an hunn zesummen 2 Kanner. Zanter 2018 ass d'Lëtzebuergerin mam Kameramann Tom Bierbaumer bestuet.