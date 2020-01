D'Porta Nigra, den Emblème vun Tréier, feiert e Sonndeg 19. Januar hiren 1.850 Gebuertsdag.

D'Porta Nigra gouf vun de Réimer gebaut an zitt all Joer eng sëllechen Touristen un. Ronn 250.000 Leit kucke sech d'Worzeeche vun Tréier och all Joer vu bannen un.

Nërdlech vun den Alpen ass et dat "Stadtor", wat nach am beschten erhalen ass, heescht et vun der Generaldirektioun vum Kulturellen Ierwen aus Rheinland-Pfalz. Dës Paart war Deel vun enger 6,4 Kilometer-laanger Stadmauer, déi d'Réimer gebaut haten.