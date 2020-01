Bekannt war den däitschen Acteur ënner anerem aus "Die Rosenheim-Cops" oder "Der Schuh des Manitu".

Hie war de Libling vun de Fans vun der Serie "Rosenheim-Cops", déi zanter 2002 op ZDF leeft. Als "Kriminalhauptkommissar Korbinian Hofer" war de Joseph Hannesschläger vun Ufank u mat dobäi a war an de meeschte vun den Episoden ze gesinn. Am Kinohit "Schuh des Manitu" hat den däitschen Acteur éischter eng kleng Roll, hien huet do de Mann hannert der Bar verkierpert.

E Méindeg du koum déi traureg Nouvelle. De 57 Joer alen Acteur huet de Kampf géint de Kriibs verluer. Dat huet d'PR-Agentur Presse-Partner gemellt a sech op d'Fra vum Joseph Hannesschläger beruff. Déi lescht Deeg vu sengem Liewen huet de Schaupiller am Spidol verbruecht.