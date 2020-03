Den Haaptpräis vum Festival konnt dëst Joer net iwwerreecht ginn, well den internationale Jury nëmme 50% vun de Filmer aus der Kompetitioun konnt gesinn.

Och wann déi 10. Editioun vum LuxFilmFest huet missen duerch déi aktuell Situatioun éischter op en Enn goe wéi geplangt, konnten awer an enger Partie Kategorië Filmer ausgezeechent ginn.

Beschten Documentaire gouf dëst Joer d’Lëtzebuerger Co-Produktioun “Collective” vum Alexander Nanau. Gewënner am Virtual Reality Pavillon ass de Film “Battlescar”, an de Präis vum “Jury jeune” geet dëst Joer um Shannon Murphy hire Film “Babyteeth”.

Den Haaptpräis vum LuxFilmFest konnt dëst Joer net iwwerreecht ginn, well den internationale Jury nëmmen d’Hallschent vun de Filmer aus der offizieller Kompetitioun konnt gesinn.

De Festival huet wéinst dem Corona-Virus dëst Joer nëmmen 8 Deeg gedauert, konnt allerdéngs ronn 18 Dausend Visiteuren zielen, woubäi do nach net d’Leit aberechent goufen, déi un de Workshoppen Deel geholl hunn oder am VR-Pavillon am Neimënster waren.