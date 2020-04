"Hien ass een Nomad vun de Wierder", sou e Member vum Jury vum Batty-Weber-Präis iwwer de Laureat 2020.

Och dem Poet an Essayist seng Iwwersetzungen an d'Englescht oder an d'Franséischt goufe vum Jury ernimmt.

Am Jury vum Präis waren dëst Joer d'Vesna Andonovic, d'Anne Diderich, d'Fabienne Gilbertz, de Frank Hoffmann, de Luc Marteling, de Sébastian Thiltges, presidéiert vum Claude D. Conter.

Hei dat offiziellt Schreiwes:

Communiqué par: ministère de la Culture La ministre de la Culture, Sam Tanson, a l'honneur d'annoncer que le jury du Prix Batty Weber 2020 a désigné Pierre Joris comme lauréat du Prix Batty Weber 2020.

Le jury, composé de Vesna Andonovic, Anne Diderich, Fabienne Gilbertz, Frank Hoffmann, Luc Marteling, Sébastian Thiltges, sous la présidence de Claude D. Conter, a motivé son choix en anglais comme suit:

«Pierre Joris' poetic and essayistic work is an expression of his tireless and versatile exploration of the transcendence of borders in an attempt to achieve a cosmopolitan vision. 'Routes, not roots' should therefore be understood as a programmatic title that emphasises the claim of Joris' 'nomad poetics' of moving between languages (English, French, German, Arabic, Luxembourgish), between literatures, and between cultures. In his poetry, he uses the seductive and experimental nature of words to weave a net of surprising juxtapositions of different literary and cultural texts (from the avantgarde, the beat generation, Rilke, Ezra Pound, T.S. Eliot over Maghrebi literature to pop culture), which enables the reader to explore the world from its edges, to stroll through the diaspora, and to feel at home there. Joris' poetry, which postulates and expects an openness of mind, an agility of thought, and the willingness to deconstruct language, is therefore a modern answer to all forms of ideological curtailment and myopia. Joris is not just a convinced and convincing literary citizen of the world, he also takes his reader on a journey to an in-between, the nomad's true home.

The linguistic nomad Joris is also a literary ambassador. His translation of Paul Celan's oeuvre from German into English is monumental. He has also translated from English into French and vice versa. Joris moves between the arts in his domopoetics, a series of collaborations in which he and the artist Nicole Peyrafitte combine literature, performance and visual arts. This makes him a crossover artist, a theorist of nomad art, a wordsmith and an optimistic utopian, who believes in the magic of language and who invigorates it — in times of rising nationalisms, Joris responds to insularity with the affirmation of mutual respect and dialogue.»

«Pierre Joris est un explorateur infatigable et pluriel dont l'œuvre poétique et critique transcende les frontières, à la recherche d'une vision cosmopolite de la littérature et du monde. 'Routes, not roots' se lit dès lors comme un titre programmatique renvoyant à la 'poétique nomade' (nomad poetics) de Joris qui navigue entre les langues (l'anglais, le français, l'allemand, l'arabe, le luxembourgeois), entre les littératures et entre les cultures. Sa poésie met en exergue le caractère évocateur et expérimental des mots. Elle tisse une toile emmêlant différents textes littéraires et culturels (de l'avant-garde et de la beat generation, en passant par Rilke, Ezra Pound, T.S. Eliot et la littérature du Maghreb, à la pop-culture), qui permet aux lectrices et lecteurs de découvrir le monde à partir de ses marges, de flâner dans la diaspora et de s'y sentir chez soi. La visée de cette poésie est l'ouverture d'esprit, l'agilité de la pensée et l'envie de déconstruire la langue, en guise de réaction moderne à toutes formes de raccourcis idéologiques et de myopie intellectuelle. En tant que citoyen – et citoyen littéraire – du monde, à la fois convaincant et convaincu, Joris dé-couvre l'entre-deux (in-between), lieu clé du nomadisme.

Nomade linguistique, Pierre Joris est également ambassadeur littéraire: il traduit de l'anglais en français et vice versa, et il est l'auteur d'une traduction monumentale de l'œuvre de Paul Celan en anglais. Il voyage aussi entre les arts dans sa 'domopoétique' (domopoetics), une rencontre entre littérature, performance et arts visuels, réalisée en collaboration avec l'artiste Nicole Peyrafitte. Pierre Joris est un artiste hybride, un théoricien de l'art nomade, un habile artisan des mots et un utopiste optimiste qui, face à la montée des nationalismes, affirme et afferme le pouvoir du langage, l'importance du respect mutuel et du dialogue.» (Traduction de la motivation originale)

«Das poetische und essayistische Werk von Pierre Joris ist Ausdruck einer ebenso unermüdlichen wie vielfältigen Suche nach Grenzüberschreitung und Welthaltigkeit. 'Routes, not roots' ist daher als ein programmatischer Titel zu verstehen, der den Anspruch einer 'nomad poetics' unterstreicht, zwischen den Sprachen (Englisch, Französisch, Deutsch, Arabisch, Luxemburgisch), zwischen den Literaturen und zwischen den Kulturen unterwegs zu sein. In seinem poetischen Werk webt er in sprachspielerisch-experimentellen Wort(ver)suchungen ein Netz von überraschenden Zusammenführungen aus unterschiedlichen literarischen und kulturellen Texten (von der Avantgarde, der Beat Generation, Rilke, Ezra Pound, T.S. Eliot über die maghrebinische Literatur bis zur Popkultur), die es den LeserInnen ermöglicht, von den Rändern her die Welt zu ergründen, in der Diaspora zu flanieren und in ihr heimisch zu werden. Joris' poetisches Werk, das Offenheit des Geistes, Beweglichkeit des Denkens und Willen zur Sprachdekonstruktion voraussetzt und einfordert, ist daher eine moderne Antwort auf alle Formen ideologischer Einschränkung und Verblendung. Joris erweist sich nicht nur als überzeugter und überzeugender literarischer Kosmopolit, er nimmt seine LeserInnen auch mit auf die Reise hin zum 'in-between', dem eigentlichen Ort des Nomaden.

Der Wortnomade Joris ist zudem ein Botschafter der Literatur. Monumental ist die Übersetzung des Werkes von Paul Celan aus dem Deutschen ins Englische. Zudem übersetzt er aus dem Englischen ins Französische und umgekehrt und bewegt sich des Weiteren zwischen den Künsten, indem er in seinen Performances, domopoetics genannt, gemeinsam mit der Künstlerin Nicole Peyrafitte Literatur, Happening und Kunst vereint. Joris ist ein Grenzgänger, ein Denker der 'nomad art', ein Sprachkünstler und ein optimistischer Utopist, der an den Zauber der Sprache glaubt und selbige belebt – in Zeiten der zunehmenden Nationalismen hält Joris der Engstirnigkeit das Bekenntnis zum Respekt und zum Dialog entgegen.» (Übersetzung der Original-Motivation)

La date de la cérémonie officielle de remise du prix sera communiquée en temps utile.

Créé en 1987, le Prix Batty Weber est le prix national de la littérature luxembourgeoise. Décerné tous les trois ans par le ministère de la Culture en hommage à l'écrivain et homme de lettres luxembourgeois Batty Weber, il vise à récompenser un écrivain luxembourgeois pour la qualité littéraire, l'originalité et le rayonnement culturel de son œuvre complète. Le Prix Batty Weber est doté de 10.000 euros.