Iwwert déi sozial Netzwierker sinn d’Biller vu Klimaaktivisten, déi Konschtwierker a Muséeë ronderëm d’Welt attackéieren, viral gaangen.

Hannert dësen Ugrëff stieche Gruppe vu Klimaaktivisten ewéi “Just stop oil”, “Extinction Rebellion” oder “Letzte Generation”. Dobäi war zum Beispill eng Fuerderung un d’brittesch Regierung, direkt all Ueleg- a Gasprojeten ze stoppen. Vun Tomatenzopp, iwwer Gromperepüree bis zu enger Taart. Si geheie mat Faarf a Liewensmëttel fir op de Klimawandel opmierksam ze maachen. Ma dës Attacken hunn an der Konschtgeschicht eng laang Geschicht. Schonns 1914 hunn déi sougenannt Suffragetten Konschtwierker zerstéiert fir ëm d’Walrecht fir Fraen a Groussbritannien ze kämpfen. Bis elo goufen ëmmer weltbekannt Aarbechten attackéiert fir ëm méiglechst vill Opmierksamkeet ze suergen.

Bis elo gouf et nach keen Tëschefall zu Lëtzebuerg. Dat leit warscheinlech dorun, dass mir keng weltbekannt Wierker hunn an och net genuch Visiteuren an de Muséeë sinn, déi dës Aktioune kéinte filmen. An e gewësse Standard u Sécherheetsmoossname bréicht een als Musée souwisou ëmmer fir iwwerhaapt Konschtwierker geléint ze kréien. Trotzdeem hätt ee schonns déi eng oder aner Sécherheetsmesure verstäerkt.