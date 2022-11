2016 gouf de sougenannte "LEAP"-Präis vum Lëtzebuerger Galerist Alex Reding lancéiert, fir Kënschtler finanziell ënnert d'Äerm ze gräifen.

Zanterhier gëtt de Präis all zwee Joer verginn. D'Inspiratioun heifir waren international Konschtpräisser, déi sech u sou genannten "mid-career"-Kënschtler adresséieren. Dowéinst ass ee vun de Krittären, fir sech ze mellen, dass een d'Lëtzebuerger Konschtzeen iwwer déi lescht Jore scho markéiert huet.

Dëst Joer hate si ronn 50 Dossieren erakrut. Dës goufen engem internationale Jury virgeluecht, an deem den Architekt a Kollektionneur Marc Gubbini, den Direkter vum "IKOB - Musée d'Art Contemporain" zu Eupen, Frank-Thorsten Moll, d'Direktesch vum "Centre Européen d'Actions Artistiques Contemporaines - CEAAC" zu Stroossbuerg, Alice Motard, d'artistesch Direktesch vum "KIT - Kunst im Tunnel" zu Düsseldorf, Gertrud Peters an d'Direktesch vum "Les Abattoirs, Musée - Frac Occitanie" zu Toulouse, Annabelle Ténèze, souzen. Zesummen hu si 4 Finalisten ausgesicht: d'Stefania Crișan, de Paul Heintz, d'Lynn Klemmer an d'Mary-Audrey Ramirez.

Wie vun deene véier dës 4. Editioun vum "LEAP"-Präis fir sech entscheet, gëtt en Donneschdeg den Owend an de Rotonden decidéiert.