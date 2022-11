D'Christine McVie, déi e puer vun de bekannteste Lidder vu Fleetwood Mac geschriwwen huet, ass am Alter vu 79 Joer gestuerwen, wéi d'Famill matdeelt.

Déi brittesch Sängerin huet Lidder wéi Little Lies, Everywhere, Don't Stop, Say You Love Me a Songbird komponéiert.

Si hat Fleetwood Mac 1998 no 28 Joer verlooss, fir 2014 nach eng Kéier erëmzekommen.

D'Christine McVie ass am Spidol am Krees vun der Famill gestuerwen.

Rest In Peace Christine McVie pic.twitter.com/sJwlqgsBLw — Christine McVie (@christine_mcvie) November 30, 2022