Fans vu Soft-Rock, opgepasst! De 25. Februar ass et nees esou wäit: De brittesche Sänger James Blunt ass zu Lëtzebuerg op der Bün ze gesinn.

2004 ass de Popstar mat senger Single "You're beautiful" weltwäit bekannt ginn, an och bal 20 Joer méi spéit stiermt den James Blunt ëmmer nach reegelméisseg d'Charts.

Nodeems hien d'lescht Joer am Mee fir d'lescht zu Lëtzebuerg op Besuch war, steet elo fir Februar 2024 en neie Rendezvous an der Rockhal. Nieft dem brittesche Sänger senge groussen Hits wäert hien och mat sengem neien Album "Who We Used To Be" optrieden, deen den 27. Oktober op de Maart kënnt.

Tickete fir de Concert vum James Blunt an der Rockhal si vum 1. September ëm 10 Auer um Site vum Atelier ze kréien un ze kréien. Op RTL.lu an um Radio kënnt Dir och Ticketen fir den Event gewannen.

Mir hunn exklusiv Tickete fir Iech!

Wat musst Dir dofir maachen?



Schéckt einfach eng SMS mam Stéchwuert "Blunt" an Ärem Numm an E-Mail-Adress op de 62468 (0,50 € de Message) a gewannt Är Ticketen.

Vill Gléck!