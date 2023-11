D'Schauspillerin, Produzentin a Schrëftstellerin Julie Gayet presentéiert hiert Buch "Ensemble on est plus fortes" an domat e Feminismus, dee federéiert.

"Feminismus geet jiddereen eppes un an ass eng inklusiv Cause, déi jidderee mat abegräift. Schlussendlech geet et ëm Gläichberechtegung", esou beschreift d'Julie Gayet hir Visioun vum Feminismus.

Eng Approche, déi si an hirem Buch "Ensemble on est plus fortes" dem Public méi no bréngt. Ma dat net unhand vu laange Parollen, ma vu praktesche Beispiller. "Ech si kee Fan vu grousse Rieden a komplizéierte Parollen. Dat alles ass näischt wäert ouni konkret Handlungen", erkläert d'Kënschtlerin. Deemno ass hiert Buch eng Rei un Interviewe mat verschidde Persounen, Männer a Fraen, déi sech an hirem Alldag fir d'Gläichberechtegung asetzen.

D'Presentatioun vun dësem Buch war am Kader vun engem Event vun der lëtzebuergescher Associatioun "Women in Business". D'Associatioun huet als Zil, Fraen a Féierungspositiounen ze vernetzen.

Moderéiert gouf d'Evenement vun der franséischer Journalistin a Presentatrice vum Journal op TF1, dem Anne-Claire Coudray.