De Sänger vun der legendäre Folk-Punkband ass am Alter vu 65 Joer gestuerwen, huet seng Fra Victoria Mary Clark op Instagram matgedeelt.

De MacGowan war eréischt viru kuerzem aus dem Spidol entlooss ginn an hat säi 5. Hochzäitsdag gefeiert. Hie louch 5 Méint am Spidol wéinst enger Bluttvergëftung. Ëmmer nees hat seng Fra, d'Journalistin Victoria Mary Clark via d'sozial Medien d'Fans iwwert de Gesondheetszoustand vum MacGowan um Lafende gehalen.

Insta-Post

Hie war scho laang gesondheetlech ugeschloen, dat virun allem wéinst Mëssbrauch vun Alkohol an aneren Drogen. Zanter engem Beckebroch am Joer 2105 souz en am Rollstull.

The Pogues war eng anglo-iresch Band bekannt fir Lidder ewéi "Fairytale of New York" oder nach "Dirty old town".