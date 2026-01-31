Déi 173 Passagéier vum Vol LG 933 vu Lëtzebuerg op Djerba hunn hir Pläng mussen änneren, nodeems e Sandstuerm dofir gesuergt huet, dass de Fliger net konnt wéi geplangt zu Djerba landen. De Fliger gouf op Enfidha ëmgeleet, wou d’Maschinn nach emol getankt huet. Duerno geet et zeréck op Lëtzebuerg. D’Arrivée um Findel ass fir 23.50 Auer geplangt, esou d’Informatioun op lux-airport.lu.
U Bord vum Vol vun Enfidha zeréck op Lëtzebuerg sinn 125 Passagéier plus 3 Kanner. Wéi d’Luxair matdeelt, géif um Sonndeg en zousätzleche Vol geplangt ginn, fir dass all d’Passagéier op hir Destinatioun zu Djerba kommen.
D’Luxair entschëllegt sech fir d’Ëmstänn, ma d’Sécherheet géif virgoen. Déi normal Ofleef kéinten duerch sou onerwaarte Wiederkonditioune gestéiert ginn. D’Fluchgesellschaft këmmert sech ëm déi betraffe Passagéier an déi néideg Hëllef géif bereetgestallt ginn.