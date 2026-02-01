RTL TodayRTL Today
RTL InfosRTL Infos

Lëtzebuerger PolitikFréieren CSV-Politiker an Hofmarschall Lucien Weiler am Alter vu 74 Joer gestuerwen

Céline Eischen
Roy Grotz
David Winter
Als Zeeche vun Trauer a Respekt setzt d’Chamber fir den Éiere-Chamberspresident vun e Méindeg un d’Fändelen um Krautmaart fir dräi Deeg op Hallefmast.
Update: 01.02.2026 13:38
© RTL

De fréieren CSV-Politiker an Hofmarschall Lucien Weiler ass am Alter vu 74 Joer stënterlech gestuerwen. De Politiker an Affekot gouf den 3. August 1951 zu Ettelbréck gebuer, an huet zu Léck Droit studéiert. De 9. Februar 1977 huet hie säin Eed als Affekot geleescht a war bis zu sengem Doud um Barreau ageschriwwen.

De Lucien Weiler war vun 1986-1993 an der Gemengepolitik zu Dikrech aktiv, dat ënnert anerem als Schäffen. Vun 1984 bis 2013 war de Politiker dann Deputéierte fir d’CSV um Krautmaart. An dëser Zäit war hien och vun 2004 bis 2009 éischte Bierger vum Land.No senger Zäit an der Politik war de Lucien Weiler vun 2016 bis seng Pensioun am Joer 2020 Hofmarschall.

De Lucien Weiler (L), deemools Chamberpresident, mam deemolege Lëtzebuerger Premierminister Jean-Claude Juncker (R) de 16. Mäerz 2005 zu Bréissel.
De Lucien Weiler (L), deemools Chamberpresident, mam deemolege Lëtzebuerger Premierminister Jean-Claude Juncker (R) de 16. Mäerz 2005 zu Bréissel.
© THIERRY MONASSE/AFP

De Lucien Weiler hannerléisst seng Fra an zwee Filssen. Ee vun hinnen ass den Dikrecher CSV-Député-Maire Charel Weiler.

Als Zeeche vun Trauer a Respekt setzt d’Chamber fir den Éiere-Chamberspresident vun e Méindeg un d’Fändelen um Krautmaart fir dräi Deeg op Hallefmast.

Hofmarschall Lucien Weiler geet a Pensioun
Zanter Januar 2016 war hien Hofmarschall, dat nom Pierre Bley an dem Pierre Mores, dee sengersäits bis 2013 6 Joer um Haff aktiv war.

Éischt Reaktiounen aus der Lëtzebuerger Politik

D’Land géif mam Lucien Weiler ee grousse Politiker verléieren, esou de Premier an CSV-Parteipresident Luc Frieden an enger éischter Reaktioun um RTL-Mikro: “Ech verléiere mam Lucien Weiler e Frënd. An d’Land an och d’CSV verléiert e grousse Politiker. E Frënd, well ech muss soen, de Lucien Weiler war mäin éischte Fraktiounschef, wéi ech jonken Deputéierte gi sinn. A wat mech ëmmer beandrockt huet, a wat ech och als Lektioun matgeholl hunn, hien huet deene Jonken eng immens Chance ginn. En huet mer erlaabt éischte Budgetsrapporter ze ginn. En huet mer erlaabt d’Verfassungsreform ze maachen. En huet also Jonker ënnerstëtzt. Ënner anerem wat mech beandrockt, ass, datt en, obschonns datt en erfollegräichen Affekot war, eigentlech säi ganzt Liewen an den Déngscht vun der Allgemengheet gesat huet. E war, mengen ech, eng 30 Joer Deputéierten, ënner anerem Chamberpresident, an dat war fir hien dat Engagement, wat e fir d’Land gemaach huet. An duerfir mengen ech, si mer natierlech traureg, mee mir hunn ëm och ganz vill ze verdanken.”

De Premierminister Luc Frieden iwwert den Doud vum Lucien Weiler

Och den CSV-Aarbechtsminister Marc Spautz regéiert e Sonndeg an engem Post op de soziale Medien an ënnersträicht, dass de Lucien Weiler laang Zäit d’Lëtzebuerger Politik matbestëmmt huet an dass een de Politiker wäert a “gudder Erënnerung” behalen.

Am meeschte gelies
A Presenz vun der Grande-Duchesse Stéphanie
175 Bluttspender goufe fir hiert jorelaangt Engagement geéiert
Video
Fotoen
16
Luxair-Vol huet mussen Destinatioun änneren
Wéinst engem Sandstuerm konnt de Vol LG 933 net wéi geplangt zu Djerba landen
Ovatioun
De Pollo Bodem gouf fir 50 Joer aktiv Gemengepolitik geéiert
Fotoen
Shakedown zu Barcelona
Éischte groussen Test fir d'Formel-1-Generatioun 2026
Fotoen
2
Lëtzebuerger Futtballer am Ausland
Sinani mat Gol fir St. Pauli, Dardari wënnt mat Greuter Fürth
4
Schreift hei är Condoleancen
Dem Datum no sortéieren
Fir Commentairen ze schreiwen, musst Dir ageloggt sinn
Weider News
"Mir gi liichten"
E Méindeg ass Liichtmëssdag
0
Asaz zu Schieren
Täter schleit Fënster vun Auto an, klaut Géigestänn, ma kënnt net all ze wäit
Vum 2.-5. Februar 2026
Militärübung vun der Lëtzebuerger Arméi geplangt, dat op verschiddene Plazen am Land
Oppene Bréif vum Philippe Wilmes
Prozedur vu senger Suspendéierung géif un "donkel Zäiten" erënneren
Noutoperatioun um Kapp
Dräi Persoune ginn no Ausernanersetzung an der Stad deels schwéier blesséiert
Gouf iwwer Social Media koordinéiert
Tuning-Treffen un der Grenz tëscht Lëtzebuerg an der Belsch
Back to Top
Schreift Iech an eis Newsletteren an :
Vous souhaitez faire de la publicité sur RTL.lu ? Prenez contact directement avec notre régie publicitaire IPLuxembourg
News
National
International
Panorama
Tech-World
Meenung
Faktencheck
Mobilitéit
News
Trafic
Pëtrolspräisser
Autofestival
Auto-Tester
Lux-Airport
Radar-Kontrollen
Guidage Parking
Annoncen
Life
News
Gastronomie
Gesondheet
Reesen
Spenden
Déiererubrik
Horoskop
Kultur
News
Kino
Musek
Bicher
Agenda
Sport
News
Live Arena
F1
Futtball
Basketball
Handball
Dëschtennis
Volleyball
Vëlossport
Auto-Moto
E-Sport
Weider Sportaarten
Gaming
News
Review
E-sport
Fotoen
Aktualitéit
Events a Fester
Kultur
Lifestyle
Auto
Télé
Radio
Sport
Pressphoto
Spilleck
Allgemengwëssen
Musek Quiz
Geo Quiz
Kräizwuerträtsel
Sproochespill
Quiz vum Mount
Déiere Quiz
Sport Quiz
Meteo
Radar
Nidderschléi
Quantitéiten
Wandvitessen
CityClim
Jobs
Jobdag
Moovijob
Lifelong Learning
Immo
Annoncen
Artikelen
Info
Services de garde
Loterie
Energieauer
CIM LOGO
© 2026 RTL Luxembourg. All rights reserved.