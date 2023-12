De 27. Januar 2024 entscheet sech, wéi ee Kandidat Lëtzebuerg zu Malmö a Schweden wäert representéieren. D'Show ass an der Rockhal a gëtt live iwwerdroen.

"Et ass méi wéi nëmmen e Concours, et ass eng grouss Feier vun der Lëtzebuerger Musekszeen a sengen Talenter", esou beschreift den David Gloesener, Head of Eurovision bei RTL Lëtzebuerg, d'Show an der Rockhal.

Déi ganz Show gëtt och live op RTL Télé Lëtzebuerg iwwerdroen an och op allen digitale Plattforme vun RTL op Lëtzebuergesch, Englesch a Franséisch. Déi Leit, déi d'Show live an der Rockhal wëlle gesinn, kënnen och Ticketen am Virverkaf kréien.

De Gewënner vum "Luxembourg Song Contest" wäert Lëtzebuerg offiziell beim Eurovision Song Contest zu Malmö a Schweden representéieren. Wéini de Virverkaf ugeet a wéi eng Sängerinnen a Sänger fir d'Live-Show zréckbehale goufen, wäert geschwënn annoncéiert ginn.

All Detailer iwwert déi Lëtzebuerger Participatioun beim ESC fënnt ee vun elo un och op www.eurovision.lu

