Déi Franséisch Schauspillerin, Produzentin a Schrëftstellerin Julie Gayet huet hiert neiste Buch "Ensemble on est plus fortes" virgestallt an hir Erfarunge mat Ongläichheete gedeelt.

Déi lëtzebuergesch ASBL Women in Business huet nees op hir Gespréichsronn agelueden, déi all zwee Joer organiséiert gëtt. Dës Kéier am Lycée Vauban op der Cloche d’Or. D’Geleeënheet fir Fraen a Männer sech zesumme ze setzen a sech iwwert Gläichberechtegung auszetauschen.

Ageluede gouf fir dëst Evenement déi Franséisch Schauspillerin, Produzentin a Schrëftstellerin Julie Gayet, déi hiert neiste Buch "Ensemble on est plus fortes" virgestallt huet. Eng Rei u Portraite vu Fraen a Männer, déi sech fir d’Gläichberechtegung tëscht de Geschlechter an der Welt asetzen.

Niewent der Julie Gayet gouf och déi franséisch Journalistin a Presentatrice Anne-Claire Coudray agelueden. Eng prominent Figur aus der franséischer Mediewelt, déi net zéckt sech an hirem Milieu géingt Ongläichheeten anzesetzen.

Ma well sech Gewunnechte virun allem am jonken Alter gutt uneegne loossen, war dëst Evenement och d’Geleeënheet d’Association Toutes à l’école ze ënnerstëtzen. Eng Initiativ, déi sech fir d’Bildung vu Meedercher am Cambodge asetzt. Eng Missioun, déi sech net nëmmen als Bildungsoptrag versteet, ma och als Mëttel zur Emanzipatioun.

E klore Beweis, dee fir d’Vernetzung tëscht Mënschen duerch d’Welt fir d’Verbreedung vu staarken Iddie schwätzt. Oder, ewéi et déi US-amerikanesch Schrëftstellerin an Aktivistin Maya Angelou gesot huet: All kéiers wann eng Fra fir sech asteet, steet se, wann och onbewosst, fir all Fraen op dëser Welt an.