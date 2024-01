Hannert de grousse Lidder vum Eurovision Song Contest stiechen dacks kleng Geschichten, déi een sou net erwaart hätt.

An dëser Serie kucke mer hanner d'Kulisse vum grousse Museksevent an hu geckeg Geschichten entdeckt: iwwer Stroumausfäll; enger Gewënnerin, déi eng op de Bak krut; e Gewënner, deen aus der Show rausgeschnidde gouf a vill aner kuriéis Geschichten.

Mir huelen iech mat bis an d'Joer 1962.

Réckbléck op en däischteren Episod vum Concours

Eurovisioun heescht automatesch vill Luuchten. Ausser, wa se ausginn.

Mir sinn am Joer 1962: fir déi éischte Kéier gëtt de Concours hei zu Lëtzebuerg an der Villa Louvigny organiséiert. Dausende vu Luuchte bréngen de ganze Sall zum Blénken, op d'mannst emol am Ufank vum Owend. Lëtzebuerg wëll sech vu senger beschter Säit weisen, mä de glamouréisen Owend bréngt e puer Probleemer mat sech. Verschidde Stroumausfäll hunn nämlech Diffusioun vun der Sendung gestéiert an dat méi wéi eemol.