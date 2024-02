Beim gréisste Musekspräis an den USA, geet de Grammy fir dat beschte Lidd vum Joer un d‘Billie Eilish fir säi Song "What Was I Made For?".

De beschte Pop-Album ass "Midnights" vum Taylor Swift. Domat stellt d‘US-Sängerin en neie Rekord op: Si gewënnt schonn déi 4. Kéier de Grammy fir den Album vum Joer. Si huet deemno Museker wéi de Frank Sinatra an de Stevie Wonder iwwerholl, déi dëse Grammy dräi Mol kritt hunn.

2024 #GRAMMYs: @taylorswift13 makes history with fourth Album of the Year win!https://t.co/Nc5qsosufK — Recording Academy / GRAMMYs (@RecordingAcad) February 5, 2024

Record of the Year ass fir d'Miley Cyrus mat "Flowers". Als beschten neien Artist gouf d'Victoria Monét ausgezeechent.

An der Kategorie "Best Metal Performance" konnte sech Metallica iwwert e Präis freeën.

Fir Schlagzeilen huet och de Rapper Killer Mike gesuergt, dat awer net just wéinst den insgesamt 3 Präisser déi hie gewanne konnt (Beschte Rap-Album, Bescht Rap-Performance, Beschte Rap-Song). No der Show soll de "Run the Jewels"-Member verhaft gi sinn, dat wéinst enger angeeblecher Ausenanersetzung mam Sécherheetsdéngscht. Hie gouf kuerz duerno awer nees fräigelooss.

Wichtegst Gewënner vun de Grammy Awards 2024 (Iwwerholl vun AFP)



Album of the Year: "Midnights" - Taylor Swift

Record of the Year, recognizing overall performance on a song: "Flowers" - Miley Cyrus

Song of the Year, recognizing songwriting: "What Was I Made For?" (From The Motion Picture 'Barbie') - Billie Eilish & Finneas O'Connell, songwriters (Billie Eilish)

Best New Artist: Victoria Monet

Best Pop Vocal Album: "Midnights" - Taylor Swift

Best Pop Solo Performance: "Flowers" - Miley Cyrus

Best Rock Album: "This Is Why" - Paramore

Best Rock Song: "Not Strong Enough" - Julien Baker, Phoebe Bridgers & Lucy Dacus, songwriters (boygenius)

Best Rock Performance: "Not Strong Enough" - boygenius

Best Alternative Music Album: "the record" - boygenius

Best Rap Album: "Michael" - Killer Mike

Best Rap Performance: "Scientists & Engineers" - Killer Mike featuring Andre 3000, Future and Eryn Allen Kane

Best Rap Song: "Scientists & Engineers" - Andre Benjamin, Paul Beauregard, James Blake, Michael Render, Tim Moore and Dion Wilson, songwriters (Killer Mike Featuring Andre 3000, Future and Eryn Allen Kane)

Best Global Music Album: "This Moment" - Shakti

Best African Music Performance: "Water" - Tyla

Best Music Video: "I'm Only Sleeping" - The Beatles

Best Comedy Album: "What's in a Name?" - Dave Chapelle

Best Audiobook, Narration and Storytelling Recording: Michelle Obama, "The Light We Carry, Overcoming in Uncertain Times"