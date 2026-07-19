RTL TodayRTL Today
RTL InfosRTL Infos

E Must, net just fir d'Fans vun der 9. KonschtDéi 32. Editioun vum Festival de la BD zu Conter

Monique Kater
De Comic Festival ass dee wichtegsten aus der Groussregioun, mat méi wéi 50 internationalen Auteuren, dorënner 10 Lëtzebuerger an donieft engen 100 Aussteller.
Update: 19.07.2026 09:45
© Domingos Oliveira

Fir d'Amateure vun de Bandes dessinées ass de Festival de la BD Mëtt Juli zu Conter en absolutte Must! Fir déi 32. Kéier gëtt op dësen Happening invitéiert, ee Rendez-vous deen esou wichteg schéngt, dass nieft dem bloe Kulturminister, bal d'ganz LSAP-Fraktioun fir d'Ouverture present war. Zënter e Samschdeg war mam Don Rosa och e Star vun de Bandes dessinées – iwwregens fir d'drëtte Kéier – hei am Asaz. A fir en Autogramm vum Mann aus den Disney-Studioen ze kréien, stellt ee sech um Festival, ouni ze zecken, stonnelaang an d'Schlaang.

Festival de la BD zu Conter
Fans sti stonnelaang an der Schlaang fir en Autogramm vum Don Rosa

De Comic Festival ass dee wichtegsten aus der Groussregioun, mat méi wéi 50 internationalen Auteuren, dorënner 10 Lëtzebuerger an donieft engen 100 Aussteller.

Um 16:30 Auer e Sonndeg de Mëtteg ass déi traditionell Comic-Parad. An och de Mark Buckingham, bekannt als Zeechner vu Fables fir "Vertigo/DC Comics", wäert nach zu Contern sinn a säin Autogramm ginn. Vun him ass och d’Affiche vum Festival.

© Mark Buckingham

Am meeschte gelies
Tëscht Bous a Réimech
Eng Persoun befënnt sech no engem uergen Accident a Liewensgefor
Nei Maschinn gelant
Um Findel ass déi nei Boeing B737-8Max vun der Luxair ukomm
Video
Fotoen
20
Pompjeeë konnte Schlëmmeres verhënneren
Vegetatiounsbrand e Samschdeg zu Stadbriedemes
Fotoen
No Affär ëm "Leihmutterschaft"
De Jens Spahn huet als Fraktiounschef vun den Uniounsparteien demissionéiert
Serie "Dat sinn Ech" - Caroline Schambourg
"Trisomie 21 ass net ëmmer einfach, well ee just op säin Handicap reduzéiert gëtt"
Video
4
Commentairen
Dem Datum no sortéieren
Fir Commentairen ze schreiwen, musst Dir ageloggt sinn
Weider News
Festival de la BD zu Conter
Fans sti stonnelaang an der Schlaang fir en Autogramm vum Don Rosa
Video
Fotoen
1
E Samschdeg war nees de Blues'n'Jazz Rallye an der Stad
Blues’n’Jazz Rallye
Jazz op héchstem Niveau an der Stad
Video
Fotoen
Bekannt aus "Kevin - Allein in New York"
D'Oscargewënnerin Brenda Fricker ass am Alter vun 81 Joer gestuerwen
0
Theater a Live-Spektakel
Déi 60. Editioun vum Festival OFF zu Avignon ass elo amgaang
Video
Archiv-Bild
Fir d'éischt Mol nëmme weekends
De Ciné Sura zu Iechternach weist nees Filmer
DJ Nosi um Tomorrowland
"Et mécht ee sech ganz vill Gedanken, well et dee wichtegsten Datum am Joer ass"
Video
Fotoen
Back to Top
Schreift Iech an eis Newsletteren an :
Vous souhaitez faire de la publicité sur RTL.lu ? Prenez contact directement avec notre régie publicitaire IPLuxembourg
News
National
International
Panorama
Tech-World
Meenung
Faktencheck
Safety First
Tour de France
Futtball-WM
Mobilitéit
News
Trafic
Pëtrolspräisser
Autofestival
Auto-Tester
Lux-Airport
Radar-Kontrollen
Guidage Parking
Annoncen
Life
News
Gastronomie
Gesondheet
Reesen
Spenden
Déiererubrik
Horoskop
Kultur
News
Kino
Musek
Bicher
Agenda
Sport
News
Futtball-WM
Live Arena
F1
Futtball
Basketball
Handball
Dëschtennis
Volleyball
Vëlossport
Auto-Moto
E-Sport
Weider Sportaarten
Gaming
News
Review
E-sport
Fotoen
Aktualitéit
Events a Fester
Kultur
Lifestyle
Auto
Télé
Radio
Sport
Pressphoto
Spilleck
Allgemengwëssen
Musek Quiz
Geo Quiz
Kräizwuerträtsel
Sproochespill
Quiz vum Mount
Déiere Quiz
Sport Quiz
Meteo
Radar
Nidderschléi
Quantitéiten
Wandvitessen
CityClim
Jobs
Jobdag
Moovijob
Lifelong Learning
Immo
Annoncen
Artikelen
Info
Services de garde
Loterie
Energieauer
CIM LOGO
© 2026 RTL Luxembourg. All rights reserved.