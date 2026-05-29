RTL TodayRTL Today
RTL InfosRTL Infos

An engem risege FeierballRakéit vu "Blue Origin" explodéiert op der Startramp

AFP, iwwersat vun RTL
No den Ursaache vum Accident gëtt aktuell nach gesicht. Et goufe keng Persoune blesséiert.
Update: 29.05.2026 11:18
Rakéit vu "Blue Origin" explodéiert op der Startramp
Trotz dem Ausmooss vun der Explosioun goufen et keng Blesséierter.

D'Raumfaart-Entreprise vum US-Milliardär an Amazon-Grënner Jeff Bezos huet e grousse Réckschlag mussen hinhuelen. Eng Rakéit vun der Entreprise ass en Donneschdeg bei engem Test zu Cape Canaveral am US-Bundesstaat Florida op der Startramp explodéiert. Op engem Video, deen den Tëschefall weist, ass ze gesinn, wéi fir d'éischt Damp ënnert der Rakéit opsteigt, éier dës dann an engem risege Feierball explodéiert. Den Autoritéiten no wier kee blesséiert ginn.

Den Jeff Bezos selwer huet op der Social-Media-Plattform "X" vun engem haarden Dag geschwat. Et wier nach ze fréi, fir eppes iwwer d'Ursaach vum Accident ze soen, ma et géif ee schonn dru schaffen, dës erauszefannen. Vum Personal géif kee vermësst ginn an et géifen och keng Blesséiert.

Vun der Entreprise selwer huet et just geheescht, dass een eng Anomalie beim Test vun enger Zündung festgestallt hätt.

Bei der Rakéit, déi explodéiert ass, handelt et sech ëm en Exemplaire vum Modell "New Glenn". Dës spillt eng zentral Roll am Jeff Bezos engen Ambitiounen an der Raumfaart. Seng Entreprise "Blue Origin" konkurréiert mam Elon Musk senger Firma "Space X" ëm Opträg vun der US-Raumfaart-Agence Nasa.

Am meeschte gelies
Krisesëtzung aberuff
Vun 2027 u keng Lëtzebuerger Mëllech méi an EKABE-Produiten?
76
EKABE-Annonce
"Domadder hat kee gerechent"
Video
66
Suite Affär Wilmes
De Parquet huet eng preliminär Enquête géint den Dokter Wilmes opgemaach
Koplescht
Neie PAG stierzt d’Briddeler "Berliner Mauer"
Fotoen
9
Lëtzebuerger Ausseministère confirméiert
Lëtzebuerger Ambassadeur vu Russland fir eng Entrevue aberuff
Weider News
Reproche vu Falschaussoen a Kader vun Auto-Maut fir Auslänner
Fréieren däitsche Verkéiersminister Scheuer muss sech viru Geriicht veräntwerten
0
"Papp, do brennt et!"
Jonk Zwillingen handele séier a rette warscheinlech Mënscheliewen zu Nonnweiler
Fotoen
4
Sexualiséiert Gewalt a Konfliktregiounen
D'Vereent Natioune setzen Israel a Russland op schwaarz Lëscht
Lëtzebuerger Ausseministère schwätzt vu geféierlecher Eskalatioun
Russesch Dron schléit a Rumänien an en Appartement an
Video
10
Verméigenswäerter an Héicht vun iwwer 200 Milliounen Euro saiséiert
Italieenescher Justiz geléngt gréissere Coup géint d'Mafia
Den JD Vance schwätzt no senger Arrivée op der "Joint Base Andrews" am US-Bundesstaat Maryland mat Journalisten
Washington an Teheran stéinge kuerz viru Verlängerung vu Wafferou
JD Vance schwätzt vu ville Fortschrëtter a Richtung vun engem Ofkommes
Back to Top
Schreift Iech an eis Newsletteren an :
Vous souhaitez faire de la publicité sur RTL.lu ? Prenez contact directement avec notre régie publicitaire IPLuxembourg
News
National
International
Panorama
Tech-World
Meenung
Faktencheck
Mobilitéit
News
Trafic
Pëtrolspräisser
Autofestival
Auto-Tester
Lux-Airport
Radar-Kontrollen
Guidage Parking
Annoncen
Life
News
Gastronomie
Gesondheet
Reesen
Spenden
Déiererubrik
Horoskop
Kultur
News
Kino
Musek
Bicher
Agenda
Sport
News
Live Arena
F1
Futtball
Basketball
Handball
Dëschtennis
Volleyball
Vëlossport
Auto-Moto
E-Sport
Weider Sportaarten
Gaming
News
Review
E-sport
Fotoen
Aktualitéit
Events a Fester
Kultur
Lifestyle
Auto
Télé
Radio
Sport
Pressphoto
Spilleck
Allgemengwëssen
Musek Quiz
Geo Quiz
Kräizwuerträtsel
Sproochespill
Quiz vum Mount
Déiere Quiz
Sport Quiz
Meteo
Radar
Nidderschléi
Quantitéiten
Wandvitessen
CityClim
Jobs
Jobdag
Moovijob
Lifelong Learning
Immo
Annoncen
Artikelen
Info
Services de garde
Loterie
Energieauer
CIM LOGO
© 2026 RTL Luxembourg. All rights reserved.