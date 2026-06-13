"Passepartout" um SamschdegowendD'Expo "Istos/Web", de Monodrama-Festival an den zweete Film aus der Serie "Kuerz a Knackeg"
D'Kultur-Emissioun op der Tëlee, mam Zil d'Villsäitegkeet vun der Lëtzebuerger Kulturzeen ze presentéieren, ze vermëttelen an ze encadréieren.
Am Ratskeller vum Cercle Cité gesi mer, wéi ënnerschiddlech Kënschtler d'Medium Buch asetzen. Mir kucken op de Monodrama-Festival, bei deem d'Solo-Performance am Fokus steet a mir presentéieren iech de Kuerzfilm "Glimmen" vum Ken Rischard.
Dës Woch am "Passepartout"
D’Ausstellung “Istos – Contemporary Artists' Books”, de Monodrama Festival an den zweete Kuerzfilm aus der Serie “Kuerz a Knackeg”
"Passepartout": all Samschden um 19 Auer op der Tëlee an am Livestream op RTL.lu, ma och am Replay an op RTL Play !