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"Passepartout" um SamschdegowendD'Expo "Istos/Web", de Monodrama-Festival an den zweete Film aus der Serie "Kuerz a Knackeg"

RTL Lëtzebuerg
D'Kultur-Emissioun op der Tëlee, mam Zil d'Villsäitegkeet vun der Lëtzebuerger Kulturzeen ze presentéieren, ze vermëttelen an ze encadréieren.
Update: 13.06.2026 08:00

Am Ratskeller vum Cercle Cité gesi mer, wéi ënnerschiddlech Kënschtler d'Medium Buch asetzen. Mir kucken op de Monodrama-Festival, bei deem d'Solo-Performance am Fokus steet a mir presentéieren iech de Kuerzfilm "Glimmen" vum Ken Rischard.

Dës Woch am "Passepartout"
D’Ausstellung “Istos – Contemporary Artists' Books”, de Monodrama Festival an den zweete Kuerzfilm aus der Serie “Kuerz a Knackeg”

"Passepartout": all Samschden um 19 Auer op der Tëlee an am Livestream op RTL.lu, ma och am Replay an op RTL Play !

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