RTL TodayRTL Today
RTL InfosRTL Infos

Barrage am FuttballNo Verlängerung: Biwer steigt no 4:1-Victoire géint d'Fiels an déi 1. Divisioun op

RTL Lëtzebuerg
E Sonndeg de Mëtteg war et zu Jonglënster d'Suite vun de Barragematcher am Futtball.
Update: 31.05.2026 17:36

Fiels vs. Biwer (31.5.26)

The photos published on this site are subject to copyright and may not be copied, modified, or sold without the prior permission of the owner of the site in question.

E Sonndeg de Mëtteg gouf zu Jonglënster um 15 Auer e weidere Barragematch ugepaff. Um Terrain stoungen sech virun 1530 Spectateuren d'Fiels a Biwer géigeniwwer. Fir d'Fiels ass et drëms gaangen an der 1. Divisioun ze bleiwen, iwwerdeems Biwer den Opstig wollt realiséieren. D'Ekipp aus der 2. Divisioun hat dann och méi Spillundeeler, déi besser Chancen, eenzeg virum Gol sollt d'Effizienz feelen. An der 80. Minutt huet Fiels et besser gemaach an ass duerch de Miranda glécklech mat 1:0 a Féierung gaangen. Nëmme 4 Minutte méi spéit sollt Biwer per Eelefmeter de verdéngten Ausgläich a Persoun vum Nils Amberg markéieren. An der 5. Minutt vun der Nospillzäit hat den Nils Amberg déi 100 % Chance op den 2:1, säi Schoss sollt aus knapp 11 Meter awer iwwert de Gol goen, sou dass béid Ekippen an d'Verlängerung hu misse goen.

Biwer ass an der Verlängerung um Drécker bliwwen an huet virum Gol dat gemaach wat en 90 Minutte virun net gemaach huet: d'Chancen notzen. Bannent 7 Minutte konnt d'Jeunesse Biwer ganzer 3 Goler markéieren an huet de Match domat fréizäiteg entscheet. Et gewënnt e mat 4:1 n.V. géint d'Fiels.

Biwer steigt deemno an déi 1. Divisioun op, iwwerdeems d'Fiels de Gang an déi 2. Divisioun muss untrieden.

Weider Detailer zum Match

AS Rupensia Lusitanos Fiels - Jeunesse Biwer 1:4 n.V.

1:0 Miranda (79'), 1:1 Amberg (84'), 1:2 Groben (91'), 1:3 Soares (Selbstgol, 95'), 1:4 Amberg (97')

Am meeschte gelies
Déidlechen Accident op der Féitsch
37 Joer alen Automobilist stierft no Kollisioun mat Bam
Fotoen
Finall vun der Champions League
PSG verdeedegt säin Titel am Eelefmeterschéissen
Video
40
Sonndesinterview: Gebridder Gutenkauf an den Ettelbrécker Basket
"Wichteg ass et, mat der Fra ofzeklären, wat ee wëlles huet"
Video
Fotoen
1
Gefaarte Chaos ass ausbliwwen
Dausende Leit hunn op der Brenner-Autobunn géint den Trafic demonstréiert
Aus dem CGDIS-Bulletin
Persoun blesséiert no Kollisioun tëscht Auto a Moto
Commentairen
Dem Datum no sortéieren
Fir Commentairen ze schreiwen, musst Dir ageloggt sinn
Weider News
Artistescht Schwammen
Lëtzebuerg trëtt fir eng éischte Kéier mat enger Ekipp op der Jugend-Europameeschterschaft un
Video
0
Tëschebilan
Chester Kieffer iwwerzegt am Carrera Cup Däitschland
Video
0
Zil ass Wierkspilot ze ginn
Lenny Kieffer: Vum Simulator an de Cockpit
Video
0
Team Visma Lease a Bike Danish rider Jonas Vingegaard wearing the overall leader's pink jersey cycles past the Altare della Patria - Vittoriano monument at Piazza Venezia, during the 21th stage of the Giro d'Italia 2026 - Tour of Italy cycling race of 131km from Rome to Rome, Italy, on May 31, 2026.
Giro d'Italia: 21. Etapp
Jonas Vingegaard wënnt fir eng éischte Kéier de Giro d'Italia
0
Team Aprilia Racing's Marco Bezzecchi celebrates with his team after the Italian Moto GP Grand Prix at Mugello circuit, in Mugello, near Florence, on May 31, 2026. (Photo by Andreas SOLARO / AFP)
MotoGP
Souverän Start-Zil-Victoire fir de Marco Bezzecchi
0
Virschau op d'Futtball-WM: Grupp L
Manuel Cardoni: England huet eng héich Qualitéit, awer och héich Erwaardungen
1
Back to Top
Schreift Iech an eis Newsletteren an :
Vous souhaitez faire de la publicité sur RTL.lu ? Prenez contact directement avec notre régie publicitaire IPLuxembourg
News
National
International
Panorama
Tech-World
Meenung
Faktencheck
Mobilitéit
News
Trafic
Pëtrolspräisser
Autofestival
Auto-Tester
Lux-Airport
Radar-Kontrollen
Guidage Parking
Annoncen
Life
News
Gastronomie
Gesondheet
Reesen
Spenden
Déiererubrik
Horoskop
Kultur
News
Kino
Musek
Bicher
Agenda
Sport
News
Live Arena
F1
Futtball
Basketball
Handball
Dëschtennis
Volleyball
Vëlossport
Auto-Moto
E-Sport
Weider Sportaarten
Gaming
News
Review
E-sport
Fotoen
Aktualitéit
Events a Fester
Kultur
Lifestyle
Auto
Télé
Radio
Sport
Pressphoto
Spilleck
Allgemengwëssen
Musek Quiz
Geo Quiz
Kräizwuerträtsel
Sproochespill
Quiz vum Mount
Déiere Quiz
Sport Quiz
Meteo
Radar
Nidderschléi
Quantitéiten
Wandvitessen
CityClim
Jobs
Jobdag
Moovijob
Lifelong Learning
Immo
Annoncen
Artikelen
Info
Services de garde
Loterie
Energieauer
CIM LOGO
© 2026 RTL Luxembourg. All rights reserved.