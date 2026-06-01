Invité vun der Redaktioun (1. Juni)Romain Bausch, President vum Conseil national des finances publiques

Mir maache keng politesch Aussoen, kucke just ob d'ëffentlech Finanzen op der Schinn sinn. Dat sot de Romain Bausch am RTL-Interview. Hien ass de President vum CNFP, dem Conseil national des finances publiques.
Hie perséinlech ass awer iwwerrascht, datt am État de la Natioun d'Staatsfinanze keen Thema waren. Och datt aktuell Zuelen am Virfeld vun der Tripartite géife feelen. Gewosst wier awer, datt sech ëffentlech Finanzen zejoert an dëst Joer méi schlecht entwéckelt hu wéi virgesinn. Well d'Recette méi kleng a virun allem Depensen méi grouss gi sinn, mat enger Hausse vu méi ewéi 8%.
Et wier ee mat Probleemer confrontéiert, déi net zyklesch mä strukturell wieren, wéi Logement, Defense oder Pensiounen. Probleemer, déi net mat kuerzfristege Mesurë kéinte geléist ginn. Laangfristeg Léisungen a vläicht och onpopulär Decisiounen wieren néideg, esou nach den CNFP-President Bausch.
