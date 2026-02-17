RTL TodayRTL Today
RTL InfosRTL Infos

Am Kasemattentheater & CAPED'Méiw vum Anton Chekhov op Lëtzebuergesch

Isabelle Gillen
Et ass e Klassiker aus der russescher Literatur. "D’Méiw" vum Anton Chekhov erzielt d’Geschicht vun enger Famill um Enn vum 19. Joerhonnert, déi e Summer op hirem russesche Landsëtz verbréngt an aus der Langweil eraus kreativ gëtt.
Update: 17.02.2026 19:29
D'Méiw vum Anton Chekhov op Lëtzebuergesch
“D’Méiw” vum Anton Chekhov erzielt d’Geschicht vun enger Famill um Enn vum 19. Joerhonnert, déi e Summer op hirem russesche Landsëtz verbréngt an aus der Langwe

Tëscht Konscht-Ambitiounen, frustréierter Léift a perséinleche Spannunge, komme verstoppte Konflikter un d’Uewerfläch, déi d’Bezéiungen tëschent deenen eenzele Personnagen op d’Prouf stellen. Esou entsteet déi eng oder aner onangeneem Situatioun, déi d’Stéck zu deem maache, wat et ass. An der Adaptatioun vum Thierry Mousset, déi den Ament am Kasemattentheater a spéider och am CAPE zu Ettelbréck gewise gëtt, gouf sech op véier Personnage beschränkt: D’Nina, de Konstantin, den Trigorin an d’Arkadina. Véier Personnage mat nawell komplexe Bezéiungen. D’Nina, dem Konstantin seng Frëndin, ass nämlech an de Frënd vu genee deem senger Mamm verléift.

D'Méiw vum Anton Chekhov op Lëtzebuergesch (13.2.26)

The photos published on this site are subject to copyright and may not be copied, modified, or sold without the prior permission of the owner of the site in question.

Eppes ass sécher. D’Méiw ass alles aneres ewéi langweileg an dat net nëmme wéinst der Geschicht. Eleng mat hire Stëmmen an engem Text bréngen déi 4 Schauspiller op der Bün et nämlech fäerdeg d’Leit voll a ganz an hire Bann ze zéien. De Public gëtt direkt mat an d’Stéck agebonnen a gouf och déi eng oder aner Kéier zum Laache bruecht Theme wéi Léift, Unerkennung an Einsamkeet, déi een ëmmer nees am Chekhov sengen Texter erëm fënnt sinn an dëser Lëtzebuergescher Adaptatioun als zeenesch Liesung verpaakt. Dat heescht, dass net wéi bei engem klasseschen Theaterstéck op der Bün am Stoe gespillt, gëtt, mee d’Schauspiller sëtzen op engem laangen Dësch, ouni vill Dekor, just mam Text viru sech an droen dëse schauspilleresch fir. Esou ass der Fantasie fräie Raum gelooss, fir sech individuell ze entfalen, sieft et säitens dem Public, oder de Schauspiller.

Et ass awer op kee Fall mat engem Lauschter-Buch zu vergläichen. Och wann d’Schauspiller “just” en Text virdroen, ass dat Ganzt awer trotzdeem en aussergewéinlecht Erliefnis, wat et derwäert ass de Wee bis an den Theater ze goen. Kucke kann een d’Méiw nach de 26. Februar am Kasemattentheater, oder de 5. a 6. Mäerz am Cape zu Ettelbréck.

Am meeschte gelies
Olympesch Wanterspiller am Iwwerbléck
Frankräich wënnt d'Häre-Staffel am Biathlon
Video
12
Buergbrennen 2026
Wou gëtt wéini de Wanter verbrannt?
Zanter Dezember 2025 verschwonnen
Läich vu vermësstem Mann zu Mont-Saint-Martin fonnt
Fotoen
Posch an Akafszenter geklaut
Wie kennt dës Persounen?
Police mellt Festnamen
Zwou Prostituéiert vu fréierem Zouhälter iwwerfall, Kläpperei an engem Zuch zu Kautebaach
Weider News
Lëtzebuerger Theaterzeen am Trauer
En Noruff op de Schauspiller an Auteur Pol Greisch
Video
0
De Pol Greisch an d'Juliette François.
Eng Gréisst vum Lëtzebuerger Theater
De Schauspiller an Auteur Pol Greisch ass am Alter vu 95 Joer gestuerwen
0
Déi 76. Editioun vun der Berlinale
Den däitsche Filmfestival am Opschwong
Video
Fotoen
EP-Review
Blanket Hill - When Fire Learns To Speak (8/10)
0
"Wuthering Heights"
Dee schlechtste Film vum Joer?
1
Nummer 475
En neit Online-Kräizwuerträtsel ganz op Lëtzebuergesch
Back to Top
Schreift Iech an eis Newsletteren an :
Vous souhaitez faire de la publicité sur RTL.lu ? Prenez contact directement avec notre régie publicitaire IPLuxembourg
News
National
International
Panorama
Tech-World
Meenung
Faktencheck
Mobilitéit
News
Trafic
Pëtrolspräisser
Autofestival
Auto-Tester
Lux-Airport
Radar-Kontrollen
Guidage Parking
Annoncen
Life
News
Gastronomie
Gesondheet
Reesen
Spenden
Déiererubrik
Horoskop
Kultur
News
Kino
Musek
Bicher
Agenda
Sport
News
Live Arena
F1
Futtball
Basketball
Handball
Dëschtennis
Volleyball
Vëlossport
Auto-Moto
E-Sport
Weider Sportaarten
Gaming
News
Review
E-sport
Fotoen
Aktualitéit
Events a Fester
Kultur
Lifestyle
Auto
Télé
Radio
Sport
Pressphoto
Spilleck
Allgemengwëssen
Musek Quiz
Geo Quiz
Kräizwuerträtsel
Sproochespill
Quiz vum Mount
Déiere Quiz
Sport Quiz
Meteo
Radar
Nidderschléi
Quantitéiten
Wandvitessen
CityClim
Jobs
Jobdag
Moovijob
Lifelong Learning
Immo
Annoncen
Artikelen
Info
Services de garde
Loterie
Energieauer
CIM LOGO
© 2026 RTL Luxembourg. All rights reserved.