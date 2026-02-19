RTL TodayRTL Today
RTL InfosRTL Infos

Lëtzebuerger am AuslandDe Moudefotograf Kim Lang mécht zu London Karriär

Raoul Schmitz
Zënter 2010 lieft de Lëtzebuerger Kim Lang an der brittescher Metropol London. Do huet hie sech als Moude- a Lifestyle-Fotograf en Numm gemaach a schafft haut fir international Designermarken a renomméiert Magazinnen.
Update: 19.02.2026 19:06
Beim Fotograf Kim Lang: E Lëtzebuerger Bléck op d’Welt vu London aus
Zënter 2010 lieft de Lëtzebuerger Kim Lang an der brittescher Metropol London.

Dem Kim Lang seng Aarbecht féiert hien an déi verschiddenst Metropolen – Reesen ass fir hien net nëmmen Deel vum Beruff, mee seng wichtegst Inspiratiounsquell. Gepräägt duerch seng kapverdianesch Wuerzelen, fillt de Kim Lang sech besonnesch mat de Kulture laanscht den Atlantik an am karibesche Raum verbonnen. Dës Identitéit, tëscht Europa, Afrika an Amerika, zitt sech wéi e roude Fuedem duerch seng kënschtleresch Aarbecht.

Nieft senge kënschtleresche Projete bleift de Kim Lang och an der Welt vun der Moud- a Lifestyle-Fotografie aktiv. D’Spill mat Liicht, Texturen a kulturellen Aflëss mécht säi Stil eenzegaarteg an international gefrot.

Mir hunn de Kim Lang zu London besicht an en Abléck a säin Atelier, seng Aarbecht a seng Motivatioun kritt.

Kuckt hei de ganze Portrait vum Raoul Schmitz an der Serie „Lëtzebuerger am Ausland“.

Am meeschte gelies
Buergbrennen 2026
Wou gëtt wéini de Wanter verbrannt?
Olympesch Wanterspiller am Iwwerbléck
Eng hallef Sekonn Ecart: Gold fir Norwegen an der Nordescher Kombinatioun
Video
22
Ramadan
Méi wéi just daagsiwwer net iessen an drénken
Video
Audio
Fotoen
22
Al Traditioun
Zu Réimech huet op Äschermëttwoch nees de Stréimännche gebrannt
Video
Fotoen
0
Wolz
Police sicht no Accident mat Farerflucht no Zeien
Commentairen
Dem Datum no sortéieren
Fir Commentairen ze schreiwen, musst Dir ageloggt sinn
Weider News
Nummer 476
En neit Online-Kräizwuerträtsel ganz op Lëtzebuergesch
Vum Vulleparlament am Gréngewald bis bei d'Maus Ketti
"Déierefabelen" aus der Serie "Allerhand" vum SCRIPT
Audio
Erhalung vum Patrimoine
Nationalbibliothéik digitaliséiert iwwer 4.000 Lëtzebuerger Bicher
Lëtzebuerger Theaterzeen am Trauer
En Noruff op de Schauspiller an Auteur Pol Greisch
Video
1
De Pol Greisch an d'Juliette François.
Eng Gréisst vum Lëtzebuerger Theater
De Schauspiller an Auteur Pol Greisch ass am Alter vu 95 Joer gestuerwen
76. Editioun vun der Berlinale
Premier Luc Frieden "houfreg op de Lëtzebuerger Filmsecteur" an determinéiert, dëse weider z'ënnerstëtzen
Video
Fotoen
2
Back to Top
Schreift Iech an eis Newsletteren an :
Vous souhaitez faire de la publicité sur RTL.lu ? Prenez contact directement avec notre régie publicitaire IPLuxembourg
News
National
International
Panorama
Tech-World
Meenung
Faktencheck
Mobilitéit
News
Trafic
Pëtrolspräisser
Autofestival
Auto-Tester
Lux-Airport
Radar-Kontrollen
Guidage Parking
Annoncen
Life
News
Gastronomie
Gesondheet
Reesen
Spenden
Déiererubrik
Horoskop
Kultur
News
Kino
Musek
Bicher
Agenda
Sport
News
Live Arena
F1
Futtball
Basketball
Handball
Dëschtennis
Volleyball
Vëlossport
Auto-Moto
E-Sport
Weider Sportaarten
Gaming
News
Review
E-sport
Fotoen
Aktualitéit
Events a Fester
Kultur
Lifestyle
Auto
Télé
Radio
Sport
Pressphoto
Spilleck
Allgemengwëssen
Musek Quiz
Geo Quiz
Kräizwuerträtsel
Sproochespill
Quiz vum Mount
Déiere Quiz
Sport Quiz
Meteo
Radar
Nidderschléi
Quantitéiten
Wandvitessen
CityClim
Jobs
Jobdag
Moovijob
Lifelong Learning
Immo
Annoncen
Artikelen
Info
Services de garde
Loterie
Energieauer
CIM LOGO
© 2026 RTL Luxembourg. All rights reserved.