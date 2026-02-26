RTL TodayRTL Today
All Woch presentéiere mir Iech e frëscht Rätsel - donneschdes online op RTL.lu.
26.02.2026
Loscht op en neit Online-Kräizwuerträtsel (KWR) integral op Lëtzebuergesch? Voilà!

Dir wëllt d’Rätsel maachen? Klickt hei an Dir gesitt et grouss um Computer, Smartphone, Tablet ...”.

Zesumme mam Linguist Jérôme Lulling hat RTL Iech am Summer 2016 4 Woche laang ëmmer donneschdes e KWR proposéiert, dat Dir gemittlech op Ärem Smartphone, Tablet oder Laptop léise konnt. Dat ass esou gutt ukomm gewiescht, datt mir weidergefuer sinn. Test Äert Wëssen a Beräicher wéi Kultur, Sport, Politik, Geschicht, Theologie, Geographie oder Philosophie. Mä och Froen iwwert eis Sprooch gëllt et ze léisen.

Dat alleréischt Kräizwuerträtsel gouf iwwregens 1913 an der amerikanescher Zeitung New York World publizéiert. 1969 huet dunn de Maître Capello déi éischt “Mots fléchés” (Schwederätsel) op Franséisch erausbruecht. An zënter 2016 gëtt et da lo och komplett Online-Kräizwuerträtsel op Lëtzebuergesch - elo online an op Pabeier :-)

Mir wënschen alle Leit dobaussen, déi matspillen, vill Spaass!

Merci soe mer dem Linguist Jérôme Lulling, deen et mat senger Wierder-Datebank méiglech gemaach huet, datt dës Online-Kräizwuerträtselen entwéckelt konnte ginn.

Mobbing am Centre national de l'audiovisuel?
All Form vu Mobbing ass inakzeptabel, betount de Kulturminister
Fans dierfe sech freeën
Déi nei Staffel vun der Spidol-Sitcom "Scrubs" ass an den USA gestart
De Festival OFF Avignong ass vum 4. bis de 25. Juli.
Festival OFF Avignon 2026
Dräi Produktioune vertriede Lëtzebuerg zu Avignon
The Last Dance
Jason Derulo scho fir eng zweete Kéier an der Rockhal
Das Blaue Sofa kënnt nees op Lëtzebuerg
Invitée ass d'Lëtzebuerger Schrëftstellerin Elise Schmit
Luxembourg City Film Festival
Dat hei sinn d’Filmer aus der offizieller Kompetitioun 2026
© 2026 RTL Luxembourg. All rights reserved.