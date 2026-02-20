RTL TodayRTL Today
Eng reegelrecht Lëtzebuerger LegendHaut viru genee fënnef Joer ass de Fausti vun eis gaangen

David Winter
Fir vill Leit gëllt de Sänger an Entertainer nach ëmmer als déi Lëtzebuerger Ikon iwwerhaapt. Mat senger Musek huet hie ville Leit e Laachen a gutt Laun bruecht an ass dofir ëmmer nach staark an der Erënnerung present.
Update: 20.02.2026 06:50
Faustino Cima, genannt Fausti (24.7.1940 - 20.2.2021)
© RTL Archiv

Den 20. Februar 2020 huet Lëtzebuerg eng reegelrecht Legend aus der Museks- an Entertainment-Welt verluer. Grad elo an dëser Zäit, war an ass natierlech de Fausti fir vill Lëtzebuerger de musikalesche Begleeder iwwerhaapt wärend der Fueszäit. Fënnef Joer ass et also elo hier, zënter deem de Fausti gestuerwen ass, ma mat sengem musikalesche Wierk, dat hien hannerlooss huet, wäert hien zu Lëtzebuerg wuel soubal net vergiess ginn.

De Fausti Cima “just” als de populäersten Entertainer vu Lëtzebuerg ofzestempelen, géif him definitiv net gerecht ginn. Hie war en extrem verséierte Museker a seng musikalesch Bandbreet goung vum Jazz iwwert den Tango an de Swing bis zum Schlager.

68 Joer stoung hien op der Bün, am Café, am Cabaret, op den US-Basen, an den Danzsäll a Béierzelter... an heiansdo souguer am Palais.

An Erënnerung un de Fausti, deen den 20. Februar 2020 gestuerwen ass (20.2.2021)

The photos published on this site are subject to copyright and may not be copied, modified, or sold without the prior permission of the owner of the site in question.

De 24. Juli 1940 gouf de Faustino, sou säi ganzen Numm an der Stad am Gronn als ee vu 7 Geschwëster gebuer. Säi musikalescht Talent gouf fréi entdeckt a goung a jonkem Alter an de Conservatoire, huet Quëtschkommoud a Gei geléiert a scho mat 12 Joer als Akkordeonist op engem Kiermesbal nom anere gespillt.

An den Orchestere vum Johnny Nimax a Jempi Faust huet hie Gittar a Kontrabass gespillt a sech an der Garer Cabarets-Zeen zum Star-Batteur vu Lëtzebuerg entwéckelt. De Fausti huet am RTL-Orchester gespillt beim Jean Roderes an huet tëscht 1970 a 74 mam saarlännesche Musekmanager Rudolf Strassner eng etlech däitsch Placken opgeholl. Parodien op populär englesch Tuben, wéi „Ich sitz’ hier im Schlauchboot” oder „Das arme Mädchen von Seite 1".

Bei RTL war hien ëmmer nees gär gesinn an huet sech gefreet, wa mir hien an eng vun eise ville Sendunge geruff hunn. Sou war hien natierlech a villen Interviewen ze héieren, bei den RTL-Déckkäpp huet hie matgemëscht a mir haten déi grouss Chance, de Fausti och an eiser Emissioun ''Afterwork’’ begréissen ze kënnen.

Den Dan Spogen am Gespréich mat Frënn vum Fausti
Dëse Reportage gouf diffuséiert, ee Joer nom Doud vum Fausti. Si hunn op d’Liewen an d’Karriär vun engem ganz besonnesche Personnage zeréckgekuckt.

Hei d’Emissioun vum Dag no der Annonce, dass de Fausti am Alter vun 80 Joer gestuerwen ass:

Biller, Videoen a Andréck iwwert a vum Fausti
De Faustino Cima ass am Alter vun 80 Joer gestuerwen. E grousse Reportage.

