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Open-Air um KierchbiergRobbie Williams bleift Publikumsmagnéit

RTL Lëtzebuerg
De brittesche Sänger Robbie Williams huet um Méindegowend säin drëtte Concert um Luxexpo Open-Air gespillt. Och dëst Joer waren nees dausende Fans begeeschtert.
Update: 07.07.2026 07:32

Robbie Williams um Luxexpo Open Air

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De Laurent Loschetter vum Atelier sot am RTL-Interview, datt de Robbie Williams selwer gefrot hat, nach eng Kéier um Open-Air bei der Luxexpo ze spillen. Et hätt him 2023 esou gutt gefall, dass hien och dëst Joer nach eng Kéier wollt zeréckkommen.

Virum Concert vum Robbie Williams um Kierchbierg
De Robbie Williams trëtt Open Air virun der Luxexpo op. De Pierre Jans huet sech am RTL Journal live vun der Plaz gemellt an de Bols gefillt.

Datt de Britt och zu Lëtzebuerg nach ëmmer Succès huet, konnt een um Méindegowend eng weider Kéier erliewen. Vill vu senge bekanntste Songs goufe vun de Fans matgesongen an d'Stëmmung war bei summerlechen Temperature bal net ze toppen.

52 Mol live gesinn an Autogramm tätowéiert
Robbie Williams-Fans sti schonn zënter e Méindeg de Moie virun der Luxexpo

A wéi hutt dir de Concert fonnt? Hannerloosst gären e Commentaire.

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