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US-President gëtt zouDonald Trump huet bei Gianni Infantino "Iwwerpréiwung" vu rouder Kaart gefrot

RTL Lëtzebuerg
Den US-President huet d'Rumeuren an enger Froe-Ronn am Wäissen Haus confirméiert.
Update: 06.07.2026 17:52
WASHINGTON, DC - JULY 06: U.S. President Donald Trump talks to reporters in the Oval Office while marking the first day of trading for "Trump Accounts" at the White House on July 06, 2026 in Washington, DC. The accounts are a $1,000 government seed deposit for children born between 2025 and 2028, with family and employer contributions capped at $5,000 annually and restricted to low-cost U.S. equity index funds. Anna Moneymaker/Getty Images/AFP (Photo by Anna Moneymaker / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
© GETTY IMAGES NORTH AMERICA/Getty Images via AFP

E Sonndeg den Owend hat d'FIFA decidéiert, d'Spär fir d'1/8-Finall vum US-Stiermer Folarin Balogun opzehiewen. Dësen hat am Match géint Bosnien-Herzegowina déi Rout Kaart gesinn. Grond fir d'Ophiewe soll en Telefonat tëscht dem Donald Trump an dem FIFA-President gewiescht sinn, hate vertraulech Sourcen aus den USA gemellt.

E Méindeg huet den US-President selwer confirméiert, datt hien den Gianni Infantino gefrot hätt, fir d'Spär opzehiewen. "Dat Eenzegt wat ech gemaach hunn, war ze froen, nach eemol nozekucken. Ech hunn net gesot, 'du muss dat maachen'", huet den Trump preziséiert. Donieft huet hien d'Decisioun vum Arbitter als "schrecklech" bezeechent.

"Ech hunn nëmme gefrot, datt et soll iwwerpréift ginn, well ech mengen net, datt et e Foul war", esou den US-President weider. De Futtball-Expert Trump huet donieft zouginn: "Den Arbitter huet him Rout ginn. Ech wousst guer net, wat dat géint bedeiten."

Neie Statement vun der belscher Federatioun

Am Laf vum Méindegnomëtteg huet d'RBFA sech gemellt a mat der FIFA ofgerechent, nodeems d'Federatioun sech scho leschte Samschdeg "entsat" gewisen hat, wéi d'rout Kaart géint den US-Spiller Folarin Balogun opgehuewen an an e Sursis ëmgewandelt gi war.

Déi eenzeg Äntwert vun der FIFA op hir Froe wier bis elo gewiescht, datt si déi belsch Korrespondenz als Asproch géing betruechten, dass e Riichter ernannt gi wier an dass de belsche Verband just puer Stonnen Zäit hätt, fir en Appell ze komplettéieren.

Onofhängeg vum Ausgang vun der Partie géint d'USA wier ee bei der RBFA zudéifst besuergt iwwert de Verlaf vun den Ereegnisser. An den nächste Stonnen an Deeg géing ee weider fir d'Verdeedegung vun de grondleeënde Prinzippie vun der Ethik a vun der fairer Competitioun am Interessi vum Futtball kämpfen.

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TOPSHOT - SANTA CLARA, CALIFORNIA - JULY 01: Folarin Balogun #20 of the United States fouls Tarik Muharemovic #4 of Bosnia and Herzegovina which is later reviewed by VAR and awarded as a red card foul a during the FIFA World Cup 2026 Round of 32 match between USA and Bosnia and Herzegovina at San Francisco Bay Area Stadium on July 01, 2026 in Santa Clara, California. Michael Steele/Getty Images/AFP (Photo by MICHAEL STEELE / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
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UEFA reagéiert: "Rout Linn gouf iwwerschratt"
Nach der roten Karte für den US-Stürmer Folarin Balogun hat sich informierten Kreisen zufolge US-Präsident Donald Trump persönlich für eine Aufhebung der Sperre eingesetzt.
Folarin Balogun dierf spillen
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TOPSHOT - SANTA CLARA, CALIFORNIA - JULY 01: Folarin Balogun #20 of the United States fouls Tarik Muharemovic #4 of Bosnia and Herzegovina which is later reviewed by VAR and awarded as a red card foul a during the FIFA World Cup 2026 Round of 32 match between USA and Bosnia and Herzegovina at San Francisco Bay Area Stadium on July 01, 2026 in Santa Clara, California. Michael Steele/Getty Images/AFP (Photo by MICHAEL STEELE / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
No Affär ronderëm Folarin Balogun
UEFA reagéiert: "Rout Linn gouf iwwerschratt"
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Nach der roten Karte für den US-Stürmer Folarin Balogun hat sich informierten Kreisen zufolge US-Präsident Donald Trump persönlich für eine Aufhebung der Sperre eingesetzt.
Folarin Balogun dierf spillen
Rout-Spär vun US-Spiller wuel no Telefonat tëscht Trump a FIFA-President opgehuewen
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