RTL TodayRTL Today
RTL InfosRTL Infos

All Gutts!Escher Jean-Jaurès-Schoul feiert 20 Joer

Dany Rasqué
D'Jean-Jaurès-Schoul ass eng Ganzdagsschoul. Se kombinéiert Unterrecht, Betreiung a Fräizäit.
Update: 22.06.2026 07:39
D'Schüler vun der Jean-Jaurès-Schoul hunn e Freidegowend an den Escher Theater invitéiert.
© Dany Rasqué

"Zesumme liewen, zesumme léieren. Zesumme léieren fir d'Liewen", dat ass de Motto vun der Jean-Jaurès-Schoul zu Esch, déi elo hiren 20. Gebuertsdag gefeiert huet an ënnert anerem fir hiren Engagement am Beräich vun der Inclusioun bekannt ass. D'Kanner haten e Freideg den Owend an den Escher Theater invitéiert a souguer de Prënz Louis wollt sech hiert Stéck net entgoe loossen.

Escher Jean-Jaurès-Schoul feiert 20 Joer / Dany Rasqué

D’Jean-Jaurès-Schoul ass keng traditionell Grondschoul a genee dat mécht se esou beléift, net nëmme bei deenen aktuelle Schüler mä och bei deene fréieren. Sou och beim Sara Goerres, si war virun 20 Joer am Cycle 4: "Ech fille mech privilegéiert, d'Chance gehat ze hunn, an esou eng Schoul ze goen, well dat gëtt der, fannen ech, e ganz anert Bild mat fir d'Liewen."

Méi e schéint Kompliment kann ee bal net vu fréiere Schüler kréien. D'Sara Goerres huet mat de Kanner zesummen d'Theaterstéck op d'Bün bruecht, an deem si erklären, wéi hiren Alldag an der Schoul ausgesäit. Den Adilson, deen am Cycle 4 ass, hat eng vun den Haaptrollen a weess genee, firwat hien esou gär an d'Schoul geet:

"Wann ech an d'Schoul ginn, da kënne mer och mat deenen anere Kanner schaffen. Mam Cycle 1, Cycle 2 a Cycle 3 an do léiere mer dann net eenzel, mir léieren mateneen. Dat fannen ech da ganz interessant. An et ass och, well mat mengen Tutorat sinn ech zesumme mat Kolleegen an ech kann hinnen hëllefen an do léiere mer da ganz vill zesummen."

D'Jean-Jaurès-Schoul ass eng Ganzdagsschoul. Se kombinéiert Unterrecht, Betreiung a Fräizäit. D'Enseignante probéieren de Kanner bäizebréngen, datt d'Schoul d'Liewen ass, wéi de Christophe Berens, President vum Schoulcomité seet:

"D'Kanner léieren am Fong ganz fréi, dass et wichteg ass, jidderengem nozelauschteren, dass ee selwer eng Stëmm huet, dass een déi och benotzen däerf, dass ee sech kann asetze fir Saachen. Mir probéieren de Kanner op eng ganz einfach a pragmatesch Aart a Weis ze weisen, dass hir Stëmm en Impakt kann hu bei ganz spezifesche Projeten. De Moment hunn eis Kannervertrieder reegelméisseg Kontakt mat den Architekte vun der Escher Gemeng, fir den Haff ze reamenagéieren. Déi Kanner, déi op der Bün sinn, haten elo ganz reegelméissege Kontakt mat der technescher Ekipp vum Theater."

Courage, Vertrauen, Engagement, Respekt an Éierlechkeet si Wäerter, déi d'Kanner vu klengem u liewen a fir d'Sara Goerres ass hir Zäit an der Jean-Jaurès-Schoul net just eng Erënnerung:

"Ech muss soen, dat war eng immens schéin Zäit. Et war emotional, ech hunn nach ëmmer Leit, mat deenen ech lo a Kontakt sinn an doduerch, dass ech d'Schoul lo schonn e puer Joer begleeden, a Form vum Theateratelier, ginn ech och ëmmer erëm zréck. Dat heescht, d'Schoul begleet mech am Fong. Jo, an deene leschten 20 Joer, wou ech dann och am Lycée war, duerno op der Uni an elo och selwer schaffen, ass se ëmmer nach en Deel dovun. An dat fannen ech immens schéin, dass dat am Fong dech nach esou laang begleet."

D'Schoulcommunautéit wier an der Jea- Jaurès-Schoul ëmmer wéi eng Famill gewiescht. Dat seet net just d'Sara Goerres, mä och vill aner fréier Schüler, déi all Gutts fir déi nächst Jore wënschen.

© Dany Rasqué
© Dany Rasqué
© Dany Rasqué
© Dany Rasqué

The photos published on this site are subject to copyright and may not be copied, modified, or sold without the prior permission of the owner of the site in question.

Am meeschte gelies
Annulatiounen an Deviatiounen um Findel
Klenge Privatfliger bei Landung verongléckt, massiven Impakt op Fluchtrafic
Fotoen
Wéinst Canicule
Militärparad um Nationalfeierdag gëtt ugepasst
Video
Fotoen
34
Zeienopruff
No engem Déifstall am Tram sicht d'Police no enger Persoun
No 4 Stonnen Asaz
Secouriste befreie Bëbeekaz aus Rouer a benenne se no engem vun hire Retter
Fotoen
7
Vermësstemeldung opgehuewen
69 Joer al Fra, déi vermësst gouf, ass nees do
Weider News
Vu Katastroph(en) an Happy End(s)
De Schrëftsteller Roland Meyer am Interview
Audio
Mam Luxembourg Philharmonic
„Freedom Trail“: Den neien Album vum Trio "Reis Demuth Wiltgen"
Video
Och dëst Joer nees dräi Deeg
Druckluft, Mattn an Nosi Headliner um Open Air Housen
Fotoen
Virstellung am Kasemattentheater
De Georgely 2: Politesch Lidder vun 1830 bis haut
Video
Fotoen
Passepartout um Samschdeg Owend
En Jazz Trio, zwee Filmer an eng Konscht- Vitrinn
Video
0
Eng Geschicht aus Steen
Wéi eng jonk indianesch Fra, d’Wierk vum verstuerwene Papp fäerdeg mécht
Video
Back to Top
Schreift Iech an eis Newsletteren an :
Vous souhaitez faire de la publicité sur RTL.lu ? Prenez contact directement avec notre régie publicitaire IPLuxembourg
News
National
International
Panorama
Tech-World
Meenung
Faktencheck
Mobilitéit
News
Trafic
Pëtrolspräisser
Autofestival
Auto-Tester
Lux-Airport
Radar-Kontrollen
Guidage Parking
Annoncen
Life
News
Gastronomie
Gesondheet
Reesen
Spenden
Déiererubrik
Horoskop
Kultur
News
Kino
Musek
Bicher
Agenda
Sport
News
Live Arena
F1
Futtball
Basketball
Handball
Dëschtennis
Volleyball
Vëlossport
Auto-Moto
E-Sport
Weider Sportaarten
Gaming
News
Review
E-sport
Fotoen
Aktualitéit
Events a Fester
Kultur
Lifestyle
Auto
Télé
Radio
Sport
Pressphoto
Spilleck
Allgemengwëssen
Musek Quiz
Geo Quiz
Kräizwuerträtsel
Sproochespill
Quiz vum Mount
Déiere Quiz
Sport Quiz
Meteo
Radar
Nidderschléi
Quantitéiten
Wandvitessen
CityClim
Jobs
Jobdag
Moovijob
Lifelong Learning
Immo
Annoncen
Artikelen
Info
Services de garde
Loterie
Energieauer
CIM LOGO
© 2026 RTL Luxembourg. All rights reserved.