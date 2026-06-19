RTL TodayRTL Today
RTL InfosRTL Infos

International RettungsaktiounCargolux huet 6 Bieren aus Südkorea an Dänemark geflunn

Tom Nols
De Biere war a Gefaangenschaft jorelaang e Sekret aus der Galeblos ofgeholl ginn, dat fir déi traditionell asiatesch Medezin genotzt gëtt.
Update: 19.06.2026 12:57
Ee vun de 6 Schwaarzbieren aus Südkorea, déi konnte gerett ginn
Ee vun de 6 Schwaarzbieren aus Südkorea, déi konnte gerett ginn
© Knuthenborg Safari Park

Sechs asiatesch Schwaarzbiere sinn aus Südkorea op Knuthenborg an Dänemark geflu ginn. Den Déiere war jorelaang a Gefaangenschaft e Sekret aus der Galeblos ofgeholl ginn, dat an der traditioneller asiatescher Medezin benotzt gëtt. Et ass déi éischte Kéier, datt där Bieren an Europa relogéiert gi sinn.

Nodeems d'Bieren déi leschte Méint an engem Hëllefszenter opgepäppelt an op e Liewen ouni Exploitatioun preparéiert gi waren, si se an en dänesche Safari-Park komm. Do wäerten se an den nächste Wochen individuell iwwerwaacht an encadréiert ginn, éiert se prett si fir eraus op de wäitleefegen Terrain vum Park gelooss ze ginn.

D'Schwaarzbiere kommen an Dänemark un
D'Schwaarzbiere kommen an Dänemark un © Knuthenborg Safaripark
D'Schwaarzbiere kommen an Dänemark un
D'Schwaarzbiere kommen an Dänemark un © Knuthenborg Safaripark
D'Schwaarzbiere kommen an Dänemark un
D'Schwaarzbiere kommen an Dänemark un © Knuthenborg Safaripark
D'Schwaarzbiere kommen an Dänemark un
D'Schwaarzbiere kommen an Dänemark un
D'Schwaarzbiere kommen an Dänemark un

The photos published on this site are subject to copyright and may not be copied, modified, or sold without the prior permission of the owner of the site in question.

D'Rettungsaktioun ass vu verschiddenen internationalen Organisatiounen duerchgefouert ginn a baséiert op jorelaanger Kooperatioun. Si hunn et sech zur Aufgab gemaach, de Bieren eng zweet Chance an de Raum an d'Méiglechkeet ze ginn, einfach Bieren ze sinn. A besonnesche Containere si se, gratis, vun der Cargolux op Lëtzebuerg geflu ginn, éier et mam Camion weidergoung an Dänemark an hir nei Heemecht. Dem President a CEO vu Cargolux Richard Forson no wier et hinnen e besonnescht Uleies gewiescht, dëse Bieren en neit a friddlecht Doheem ze ginn.

No méi wéi 50 Joer hat déi südkoreanesch Regierung eréischt ugangs 2026 déi sougenannte "Bile Bear Farms" verbueden, an deene sëllegen Déieren a klenge Käfeger gehale ginn, fir hinnen déi besote Flëssegkeet ofzehuelen. Méi wéi 100 där Biere liewen de Moment nach an temporärer Opfangstatiounen a Südkorea an hoffen do op e bessert Liewen.

Am meeschte gelies
Successeur nach net bekannt
De Buergermeeschter vun Ell Henri Rasqué demissionéiert
4
Schaffe bei grousser Hëtzt
ITM gëtt Recommandatiounen eraus
Medie beruffe sech op Autopsie
11 Joer aalt Lyhanna war viru sengem Doud vergewaltegt ginn
Traditioun aus dem 19. Joerhonnert
Nei geziichte Rous dréit den Numm vun der groussherzoglecher Koppel
Video
Fotoen
4
"Niveau 3 d'alerte de grande chaleur"
Gesondheetsministère aktivéiert zweethéchste Warnniveau wéinst der Hëtzt
5
Commentairen
Dem Datum no sortéieren
Fir Commentairen ze schreiwen, musst Dir ageloggt sinn
Weider News
Hëtzt an Déieren
Genuch Waasser, net am Dag Spadséiere goen an op kee Fall am Auto loossen
Dat inoffiziellt Maskottche vun der mexikanescher Nationalekipp
Haaptsaach eng Gäns
De Merlin ass dat inoffiziellt WM-Maskottche vun de Mexikaner
3
Musel tëscht Tréier a Konz
Police ermëttelt Verdächtegen no "Armbrust"-Attacken op eng sëllegen Nilgänsen
Den Albino-Büffel "Donald Trump" den 29. Mee am Nationalzoo vum Bangladesch.
Virum Schluechte gerett
Albino-Büffel mat Spëtznumm "Donald Trump" lieft elo am "Luxus" an Zoo am Bangladesch
Video
Bierenalarm a Japan
Gefaangene Bier bei Tokio, en aneren op der Flucht
0
De Bockelwal Timmy huet seng Mesaventure net iwwerlieft.
Dänemark
De Bockelwal Timmy gëtt en Donneschdeg obduzéiert
Back to Top
Schreift Iech an eis Newsletteren an :
Vous souhaitez faire de la publicité sur RTL.lu ? Prenez contact directement avec notre régie publicitaire IPLuxembourg
News
National
International
Panorama
Tech-World
Meenung
Faktencheck
Mobilitéit
News
Trafic
Pëtrolspräisser
Autofestival
Auto-Tester
Lux-Airport
Radar-Kontrollen
Guidage Parking
Annoncen
Life
News
Gastronomie
Gesondheet
Reesen
Spenden
Déiererubrik
Horoskop
Kultur
News
Kino
Musek
Bicher
Agenda
Sport
News
Live Arena
F1
Futtball
Basketball
Handball
Dëschtennis
Volleyball
Vëlossport
Auto-Moto
E-Sport
Weider Sportaarten
Gaming
News
Review
E-sport
Fotoen
Aktualitéit
Events a Fester
Kultur
Lifestyle
Auto
Télé
Radio
Sport
Pressphoto
Spilleck
Allgemengwëssen
Musek Quiz
Geo Quiz
Kräizwuerträtsel
Sproochespill
Quiz vum Mount
Déiere Quiz
Sport Quiz
Meteo
Radar
Nidderschléi
Quantitéiten
Wandvitessen
CityClim
Jobs
Jobdag
Moovijob
Lifelong Learning
Immo
Annoncen
Artikelen
Info
Services de garde
Loterie
Energieauer
CIM LOGO
© 2026 RTL Luxembourg. All rights reserved.