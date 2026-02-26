Zanter 26 Joer nees zu Lëtzebuerg"De Biber gëtt net ouni Grond Architekt oder Ingenieur vun der Natur genannt"

RTL TodayRTL Today
Zanter dem Joer 2000 ass de Biber nees zu Lëtzebuerg. Op iwwer 100 Sitten ass dëst Déier doheem. 
Zanter 26 Joer ass de Biber nees zu Lëtzebuerg
Zanter dem Joer 2000 ass de Biber nees zu Lëtzebuerg. Op iwwer 100 Sitten ass dëst Déier doheem.

Wou Waasser ass, ass ganz dacks och e Biber. Vun enger klenger Bach bis zu engem grousse Floss. Beim Element Waasser fillt dëst Déier sech puddelwuel. “An der Nordspëtzt vum Land hu mir well extrem vill Plazen, wou de Biber aktiv ass”, esou de Kevin Jans, Geograph bei “natur&ëmwelt”. Wéinst de ville Baachen a Fiicht-Wise wär dat esou. Am Wanter ass e gudde Moment, dem Biber seng Spueren ze gesinn. “Ugeknabbert Beem, Äscht wou d’Schuel erof ass, oder e Staudamm. D’Aktivitéit um Waasser ass och en Zeechen, dass e Biber hei lieft”, erkläert de Mataarbechter vu “natur&ëmwelt”.

“De Biber gëtt net ouni Grond Architekt oder Ingenieur vun der Natur genannt. Hien ass ee vun den eenzegen Déieren op der Welt, deen nieft dem Mënsch eppes baue kann. Hien baut Dämm a seng Buergen.”

De Kevin Jans erkläert d'Biber-Architektur
Zanter dem Joer 2000 ass de Biber nees zu Lëtzebuerg. Op iwwer 100 Sitten ass dëst Déier doheem.

E Biber brauch e Revéier fir ze liewen. Dat ass dacks tëscht 1 bis 5 Kilometer laanscht de Floss grouss. “Et ass och ofhängeg, wat do ass fir z’iessen. Wa genuch do ass, bléift e Biber säi Liewe laang op där selwechter Plaz wunnen. Am anere Fall kann et virkommen, dass hien ofwandert. D’Schuele vun de Beem, Blieder an d’Friichte vun engem Bam stinn um Biber sengem Iessplang.”

Am Joer 2022 hat d’Natur- an d’Forstverwaltung eng Kaart opgestallt mat iwwer 80 Sitten, wou Bibere liewen. “Aus menger eegener Erfarung kann ech soen, dass des Kaart sécher net méi aktuell ass. Mëttlerweil gi mir op eng Verdueblung hin”, esou de Kevin Jans.

De Kevin Jans iwwert d'Verhale vum Biber
Zanter dem Joer 2000 ass de Biber nees zu Lëtzebuerg. Op iwwer 100 Sitten ass dëst Déier doheem.

Et gouf eng Zäit, do war de Biber hei am Land ausgestuerwe, dat och op anere Plazen an Europa. “Doropshi gouf decidéiert, de Biber ënner Schutz ze huelen. Och Lëtzebuerg huet en national ënner Schutz geholl. Am Joer 2000 sinn déi éischt Biberen nees aus der Belsch bei eis an d’Land komm”, erzielt de Kevin Jans am RTL-Interview.

