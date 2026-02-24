RTL TodayRTL Today
RTL InfosRTL Infos

Massestierwen duerch Virus72 Tigeren an zwee Erliefnis-Parken an Thailand gestuerwen

RTL Lëtzebuerg
An zwee privaten Tiger-Anlagen am Norde vun Thailand si bannent e puer Wochen 72 Tigere gestuerwen. Wuel duerch e Virus
Update: 24.02.2026 17:34
Dëst ass e Symbolbild.
Dëst ass e Symbolbild.
© TIMUR MATAHARI/AFP

Wéi aus sëllege Medieberichter ervirgeet ass et dat gréisste Massestierwen an esou Anlagen an Thailand. An där ginn et der eng jett. Touriste kënnen do fir Sue d’Déieren hautno erliewen. Dës Tragedie huet d’Debatt iwwer esou Tiger-Erliefnis-Parken an de Konditioune fir d’Déieren nei opliewe gelooss.

Déiereschützer kritiséieren zanter Joren esou Aarte vun Zooen. Touriste kréien d’Méiglechkeet nieft de Raubkazen ze poséieren a se souguer unzepaken. Peta huet kloer Wierder: “Dës Tigere sinn esou gestuerwen, wéi se gelieft hunn - am Misär, a Gefaangenschaft a mat Angscht.” Et wier endlech un der Zäit, dass esou Betriber definitiv hir Dieren zoumaachen, betount den Jason Baker, President vu Peta Asien.

Responsabel fir d’Massestierwen an den zwee Parke vum Ubidder Tiger Kongdom an der Provënz Chiang Mai soll e Virus sinn. 246 Déieren ginn do am Ganze gehalen. 72 Tigere si bis den 18. Februar verscheet. E puer Veterinären tippen drop, dass d’Fudder kéint kontaminéiert gewiescht sinn. Et gëtt vill réit Pouletsfleesch verwäert an dat kann eng grouss Roll a waarme Länner spillen.

Der zoustänneger regionaler Verwaltung no huet sech d’Erkrankung ënnert den Tigeren Ufank Februar an e puer Perchen ausgebreet. Ëm wéi ee Virus et sech genee handelt, ass aktuell nach onkloer. Éischt Ënnersichungen hu gewisen, datt eng Infektioun mam sougenannte Feline Parvovirus (FPV) de Grond kéint sinn. Dat ass eng héich ustiechend Krankheet, déi dacks déidlech verleeft. Et kéint sech awer och ëm den déidleche Canine Staupevirus (CDV) handelen. Déi definitiv virologesch Analys ass nach net ofgeschoss.

Déi betraffen Anlage goufe fir 14 Deeg ënner Quarantän gestallt. D’Perche goufen desinfizéiert an all d’Kadavere verbrannt. Gläichzäiteg ginn iwwer 100 Persoune vun de Gesondheetsagencen iwwerwaacht, déi tëscht dem 8. an dem 19. Februar Kontakt mat den Tigeren a béide Parken haten. Bis ewell goufe bei kenge weideren Déiere Symptomer festgestallt. Eng nogewisen Infektioun soll net op de Mënsch iwwerdrobar sinn.

Wat nach dobäi kënnt, warnen Experten, an esou Parke breede sech Krankheetserreeger immens séier aus. Et ginn ze vill Déieren op begrenztem Raum. Inzucht wier dowéinst och kee rare Phenomen, wat den Immunsystem vun den Tigere schwächt. Tiger Kongdom wier e Betrib, deen op Gewënn aus wier an d’Déieren ausbeut, sou nach Peta. Dës Tigere wieren e Liewe laang agespaart an ugekett, nëmme fir mat Touristen fir Fotoen ze poséieren. Wat vu ville Parken ofgestridde gëtt, awer eng gängeg Praxis ass, sinn drogéiert Déieren. Vill Tigere géifen därmoossen onnatierlech wierken a wieren immens zam, dass och dës kritesch Fro ëmmer nees optaucht.

Am meeschte gelies
Tëscht Iermsdref a Miedernach
Automobilist huet no Accident mussen aus dem Auto geschnidde ginn
Video
Fotoen
Ulafplaz fir Jonker am Norden
Neien Hôpital de jour fir d'Jugendpsychiatrie zu Wolz
Video
Audio
Fotoen
3
Parquet général freet Confirmatioun vum Urteel
Notaire soll Blanchimentsrichtlinnen net respektéiert hunn
Audio
No Urteel géint US-Stroftaxen
US-Liwwerfirma Fedex verklot elo d'US-Regierung
Video
11
Nationale Futtball
Mickael Almeida Pinto net méi Trainer vum F91 Diddeleng
Weider News
Dëst ass just e Symbolbild.
Held op véier Been
Eeler Fra bei Hausbrand vun hirem Mupp wakereg gebillt
Am Süde vun Taiwan
Eelef Zwerg-Schwäertwale goufen u Strand ugeschwemmt
Video
Déierentipp
En adoptéiert Déier kann eng Virwëtztut sinn
Audio
Opruff vun der Veterinärs- an Alimentatiounsverwaltung
Keng Hausdéieren aus dem Ausland matbréngen, wou de sanitären Zoustand net bekannt ass
2
natur&ëmwelt
D'Sandschmuewel ass de Villche vum Joer 2026
0
Déiereschutz-Petitioun huet déi néideg Ënnerschrëften
Géint organiséiert Heescherei mat Déieren
Back to Top
Schreift Iech an eis Newsletteren an :
Vous souhaitez faire de la publicité sur RTL.lu ? Prenez contact directement avec notre régie publicitaire IPLuxembourg
News
National
International
Panorama
Tech-World
Meenung
Faktencheck
Mobilitéit
News
Trafic
Pëtrolspräisser
Autofestival
Auto-Tester
Lux-Airport
Radar-Kontrollen
Guidage Parking
Annoncen
Life
News
Gastronomie
Gesondheet
Reesen
Spenden
Déiererubrik
Horoskop
Kultur
News
Kino
Musek
Bicher
Agenda
Sport
News
Live Arena
F1
Futtball
Basketball
Handball
Dëschtennis
Volleyball
Vëlossport
Auto-Moto
E-Sport
Weider Sportaarten
Gaming
News
Review
E-sport
Fotoen
Aktualitéit
Events a Fester
Kultur
Lifestyle
Auto
Télé
Radio
Sport
Pressphoto
Spilleck
Allgemengwëssen
Musek Quiz
Geo Quiz
Kräizwuerträtsel
Sproochespill
Quiz vum Mount
Déiere Quiz
Sport Quiz
Meteo
Radar
Nidderschléi
Quantitéiten
Wandvitessen
CityClim
Jobs
Jobdag
Moovijob
Lifelong Learning
Immo
Annoncen
Artikelen
Info
Services de garde
Loterie
Energieauer
CIM LOGO
© 2026 RTL Luxembourg. All rights reserved.