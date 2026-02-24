Am Süde vun Taiwan goufen un engem Strand 11 Zwerg-Schwäertwalen ugeschwemmt. D’Awunner hunn d’Déiere géint 7 Auer entdeckt an direkt d’Autoritéiten alarméiert. Déi 7 Déieren, déi nach gelieft hunn, goufe mat naassen Handdicher bedeckt a mat Mierwaasser kal gehalen, bis Spezialiste si konnten ënnersichen. Véier ware schonn dout.
D’Ëffentlechkeet gouf an deem Kontext nach emol un dräi wichteg Reegelen erënnert, wat ee maache soll, wann ee Walen oder Delfinen untrëfft, déi un engem Stand ugeschwemmt gi sinn.
Des weidere gëtt geroden, net ze no beim Kapp oder dem Schwanz vum Déier ze stoen.
Wat genee elo dozou gefouert huet, dass déi Déieren um Strand ugeschwemmt goufen, ass aktuell nach net kloer. D’Autoritéiten hunn awer matgedeelt, dass dat an de leschte Jore scho méi dacks am Fréijoer de Fall war.