RTL TodayRTL Today
RTL InfosRTL Infos

Veterinärs- an AlimentatiounsverwaltungTabu fir Hausdéieren aus dem Ausland, bei deene de sanitären Zoustand net gewosst ass

RTL Lëtzebuerg
Hannergrond ass e Fall vun der Tollwut bei engem jonken Hond a Rheinland-Pfalz virun zwou Wochen.
Update: 23.02.2026 10:41
© AMAN ROCHMAN/NurPhoto via AFP

D’Veterinärs- an Alimentatiounsverwaltung appelléiert e Méindeg, dass ee keng Hausdéieren aus dem Ausland soll op Lëtzebuerg bréngen, bei deenen de sanitären Zoustand net bekannt ass, dat virum Hannergrond vun engem Fall vun der Tollwut, bei engem jonken Hond a Rheinland-Pfalz virun zwou Wochen.

De Mupp war Deel vun engem Grupp vun Hënn a Kazen déi aus Russland an d’EU bruet gi waren, méiglecherweis deels och op Lëtzebuerg. Dat kéint op alle Fall net ausgeschloss ginn, schreift d’ALVA an engem Communiqué.

Zanter 25 Joer wier kee Fall vun Tollwut méi am Grand-Duché festgestallt ginn. De Virus iwwerdréit sech jo vun Déier op Déier an a seelene Fäll och op de Mënsch. D’ALVA erënnert drun, dass een, wann een en Hond oder eng Kaz aus dem Ausland wëll heihin bréngen, oppassen soll, dass d’Déier gechippt ass, e sanitäre Certificat huet, a géint Tollwut geimpft ass.

Wéi Froen, respektiv bei Fäll, bei deenen Zweifel bestinn, soll een via Mail info@alva.etat.lu, respektiv iwwert Telefon um (+352) 247-82539 mellen.

Hei dat komplett Schreiwes vun der ALVA
L’ALVA appelle à ne pas importer des animaux de compagnie dont le statut sanitaire n’est pas connu (23.02.2026)

Am meeschte gelies
Aus dem Policebulletin
Beamten um Policebüro mat der Fauscht an d'Gesiicht geschloen, Luxtram-Sécherheetspersonal attackéiert
Privat-Residenz vum Donald Trump
Secret Service erschéisst arméierte Mann, deen a Mar-a-Lago agedrongen ass
Video
Vun der Mamm verstouss, vum Grupp net akzeptéiert
Japanesche Bëbee-Makack "Punch" beréiert d'Häerzer am Netz
Video
0
Futtball-Championnat: BGL Ligue
Iwwerraschend Victoire vu Mamer zu Diddeleng, Munneref klappt Biissen
Video
Fotoen
6
Net fir ze laachen
Reen huet d'Fuesstëmmung op der 35. Schëfflenger Kavalkad erausgefuerdert
Video
Fotoen
1
Commentairen
Dem Datum no sortéieren
Fir Commentairen ze schreiwen, musst Dir ageloggt sinn
Weider News
natur&ëmwelt
D'Sandschmuewel ass de Villche vum Joer 2026
0
De Bëbee-Makack Punch mat sengem Orang-Utan-Petzi
Vun der Mamm verstouss, vum Grupp net akzeptéiert
Japanesche Bëbee-Makack "Punch" beréiert d'Häerzer am Netz
Video
0
An thailänneschem Déierepark
Iwwer 70 Tigere bannent puer Wochen duerch Virus verstuerwen
3
Déierentipp
en drolegen Appetit
Audio
Clever
Zu Bremen huet e Kormoran sech selwer Hëllef an enger Urgence gesicht
Video
Ein in Bayern vermisster Kater ist bei nach Sachsen umgezogenen Nachbarn wieder aufgetaucht. Die Polizei übergab das Tier namens "Staller" ihn der rechtmäßigen Besitzerin.
Vu Bayern a Sachsen
Nopere klaue Kaz a plënnere 600 Kilometer wäit ewech
Back to Top
Schreift Iech an eis Newsletteren an :
Vous souhaitez faire de la publicité sur RTL.lu ? Prenez contact directement avec notre régie publicitaire IPLuxembourg
News
National
International
Panorama
Tech-World
Meenung
Faktencheck
Mobilitéit
News
Trafic
Pëtrolspräisser
Autofestival
Auto-Tester
Lux-Airport
Radar-Kontrollen
Guidage Parking
Annoncen
Life
News
Gastronomie
Gesondheet
Reesen
Spenden
Déiererubrik
Horoskop
Kultur
News
Kino
Musek
Bicher
Agenda
Sport
News
Live Arena
F1
Futtball
Basketball
Handball
Dëschtennis
Volleyball
Vëlossport
Auto-Moto
E-Sport
Weider Sportaarten
Gaming
News
Review
E-sport
Fotoen
Aktualitéit
Events a Fester
Kultur
Lifestyle
Auto
Télé
Radio
Sport
Pressphoto
Spilleck
Allgemengwëssen
Musek Quiz
Geo Quiz
Kräizwuerträtsel
Sproochespill
Quiz vum Mount
Déiere Quiz
Sport Quiz
Meteo
Radar
Nidderschléi
Quantitéiten
Wandvitessen
CityClim
Jobs
Jobdag
Moovijob
Lifelong Learning
Immo
Annoncen
Artikelen
Info
Services de garde
Loterie
Energieauer
CIM LOGO
© 2026 RTL Luxembourg. All rights reserved.