RTL TodayRTL Today
RTL InfosRTL Infos

Landesregierung vu Schleswig-Holstein deelt matDe Bockelwal Timmy soll a Rou stierwe gelooss ginn

RTL Lëtzebuerg
De Wal, dee sech un der däitscher Ostséi-Küst fest-geschwommen huet, lieft zwar nach, mä säin Zoustand ass ganz kritesch.
De Bockelwal Timmy.
© MARCUS GOLEJEWSKI/dpa Picture-Alliance via AFP

D’Déier, wat an der Bucht vu Wismar, läit huet ënner anerem Problemer mat der Ootmung.

Iwwerleeunge fir de Bockelwal Timmy ze retten, also mat mënschlecher an technescher Hëllef ze deblockéieren an raus an d’oppent Mier ze bréngen, si vu Experten a vun den Autoritéiten definitiv ausgeschloss ginn, ënner anerem well de Gesondheetszoustand warscheinlech scho méi laang schlecht ass. Datt de Wal méi ewéi eng Kéier op en Neits op Grond gaangen ass, wier en Indice dofir.

Fir eng Euthanasie feelen, wéi et heescht, d’Erfarungswäerter. De Wal soll dofir elo a Rou stierwe gelooss ginn. Dat ass d’Positioun vun d’Landesregierung vu Schleswig-Holstein. De Fall hat an de leschte Woche fir grouss Opmierksamkeet an Diskussioune gesuergt. Virun allem vu privaten Acteure ware Rettungsversich gefuerdert a Reprochë formuléiert ginn.

Commentairen
Dem Datum no sortéieren
Fir Commentairen ze schreiwen, musst Dir ageloggt sinn
Back to Top
Schreift Iech an eis Newsletteren an :
Vous souhaitez faire de la publicité sur RTL.lu ? Prenez contact directement avec notre régie publicitaire IPLuxembourg
News
National
International
Panorama
Tech-World
Meenung
Faktencheck
Mobilitéit
News
Trafic
Pëtrolspräisser
Autofestival
Auto-Tester
Lux-Airport
Radar-Kontrollen
Guidage Parking
Annoncen
Life
News
Gastronomie
Gesondheet
Reesen
Spenden
Déiererubrik
Horoskop
Kultur
News
Kino
Musek
Bicher
Agenda
Sport
News
Live Arena
F1
Futtball
Basketball
Handball
Dëschtennis
Volleyball
Vëlossport
Auto-Moto
E-Sport
Weider Sportaarten
Gaming
News
Review
E-sport
Fotoen
Aktualitéit
Events a Fester
Kultur
Lifestyle
Auto
Télé
Radio
Sport
Pressphoto
Spilleck
Allgemengwëssen
Musek Quiz
Geo Quiz
Kräizwuerträtsel
Sproochespill
Quiz vum Mount
Déiere Quiz
Sport Quiz
Meteo
Radar
Nidderschléi
Quantitéiten
Wandvitessen
CityClim
Jobs
Jobdag
Moovijob
Lifelong Learning
Immo
Annoncen
Artikelen
Info
Services de garde
Loterie
Energieauer
CIM LOGO
© 2026 RTL Luxembourg. All rights reserved.