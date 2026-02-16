RTL TodayRTL Today
RTL InfosRTL Infos

15 Joer am Amt6 Premierministeren huet de Larry a senger Karriär an der Downing Street scho materlieft

RTL mat AFP
De Larry ass net just eng normal Kaz, mä hien ass offiziell den "Chief Mouser to the Cabinet Office".
Update: 16.02.2026 16:36
De Larry viru senger Aarbechtsplaz.
De Larry viru senger Aarbechtsplaz.
© SUSANNAH IRELAND/AFP

Hien ass wuel eng vun de bekanntsten an am meeschte gefilmt a fotograféierte Kaze vun der Welt: De Kueder Larry. Schonn zanter 15 Joer geet hie senger Aarbecht no. Hien ass nämlech zoustänneg dofir, datt an der “10 Downing Street”, also dem Sëtz vum brittesche Premier, keng Mais, Raten an aner kleng Déieren hiert Onwiesen dreiwen.

“Chief Mouser to the Cabinet Office” ass dowéinst den Titel, deen de Larry huet, an dat schonn zanter dem 15. Februar 2011. Du gouf hien aus engem Londoner Déierenasyl adoptéiert e koum an dat politescht wichtegt Haus an der Downing Street.

De Kueder Larry ass zanter 15 Joer am Amt an der Downing Street
De Larry ass net just eng normal Kaz, mä hien ass offiziell den “Chief Mouser to the Cabinet Office”.

Ma d’Mais an der Guide ze halen, ass net déi eenzeg Aufgab, déi de Larry huet. A senger offizieller Biografie um Site vun der Downing Street ass Follgendes erkläert: “De Larry verbréngt seng Deeg domadder, d’Gäscht vum Haus ze begréissen, d’Sécherheetsperimeter ze kontrolléieren an déi antik Miwwelen op hir Schlofqualitéit ze testen”.

A senger 15 Joer Déngschtzäit huet de Larry iwwregens scho sechs Premierminister als Co-Locataire bei sech gehat. Am Fokus stoung bei groussen Evenementer awer quasi ëmmer den op 19 Joer geschate Kueder, deen och ëmmer nees auslänneschen Éieregäscht d’Show gestuel huet.

Am meeschte gelies
Olympesch Wanterspiller am Iwwerbléck
Lisa Vittozzi mat Goldmedail an der Biathlon-Poursuite
Video
11
Fuesent 2026
Wou a wéini si Kavalkaden uechter Lëtzebuerg?
Fotoen
Méiglecherweis duerch Lawin ausgeléist
Zuch an der Schwäiz entgleist, op d'mannst fënnef Blesséierter
Video
Wéinst zolittem Schnéi e Sonndeg
Start- a Landebunn um Findel war fir zwou Stonne gespaart, iwwer 30 Flich ëmgeleet oder annuléiert
Internationale Kannerkriibs-Dag
Mir hunn eng jonk Patientin bei hirem erfollegräichen Traitement begleet
Video
6
Commentairen
Dem Datum no sortéieren
Fir Commentairen ze schreiwen, musst Dir ageloggt sinn
Weider News
D'Pandaen am Fuerschungszenter den 4. Februar 2026.
A Fuerschungszenter a China
30 Bëbee-Pandae weisen hiert Kënne beim Spillen, Chillen a Kloteren
Video
Fotoen
0
Held op véier Patten
Frieme Mupp hëlleft US-Polizisten, fir e vermësst Kand ze fannen
Video
Déierentipp
Problemer beim Schéiferhond
Audio
Campagne vun der Lëtzebuerger Déiereschutzliga
Kastréieren. Chippen. Umellen.
Audio
Déierentipp
Kriddeleg al Kazen
Audio
Cajamarca am Norde vu Peru
Neit Nagedéier an de peruaneschen Anden entdeckt
2
Back to Top
Schreift Iech an eis Newsletteren an :
Vous souhaitez faire de la publicité sur RTL.lu ? Prenez contact directement avec notre régie publicitaire IPLuxembourg
News
National
International
Panorama
Tech-World
Meenung
Faktencheck
Mobilitéit
News
Trafic
Pëtrolspräisser
Autofestival
Auto-Tester
Lux-Airport
Radar-Kontrollen
Guidage Parking
Annoncen
Life
News
Gastronomie
Gesondheet
Reesen
Spenden
Déiererubrik
Horoskop
Kultur
News
Kino
Musek
Bicher
Agenda
Sport
News
Live Arena
F1
Futtball
Basketball
Handball
Dëschtennis
Volleyball
Vëlossport
Auto-Moto
E-Sport
Weider Sportaarten
Gaming
News
Review
E-sport
Fotoen
Aktualitéit
Events a Fester
Kultur
Lifestyle
Auto
Télé
Radio
Sport
Pressphoto
Spilleck
Allgemengwëssen
Musek Quiz
Geo Quiz
Kräizwuerträtsel
Sproochespill
Quiz vum Mount
Déiere Quiz
Sport Quiz
Meteo
Radar
Nidderschléi
Quantitéiten
Wandvitessen
CityClim
Jobs
Jobdag
Moovijob
Lifelong Learning
Immo
Annoncen
Artikelen
Info
Services de garde
Loterie
Energieauer
CIM LOGO
© 2026 RTL Luxembourg. All rights reserved.